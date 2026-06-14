Таиланд прокомментировал призыв МИД России к туристам не посещать страну

Таиланд безопасен для туристов из всех стран, случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Об этом заявил ТАСС представитель пресс-службы МИД королевства Панидон Патчимсават. Так он прокомментировал предупреждение МИД России с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США.

«Таиланд является гостеприимным и безопасным местом для туристов из всех стран», — сказал господин Патчимсават. Он отметил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений. По его словам, в 2025-м Таиланд принял около 1,9 млн туристов из России — это самый высокий показатель среди европейских стран.

При этом представитель МИД Таиланда отметил, что от проживающих в стране иностранных граждан местные власти ждут соблюдения национального законодательства, пишет Коммерсантъ.