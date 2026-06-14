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Мошенники предлагают россиянам «решение» вопроса с отчетностью

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мошенники предлагают россиянам «решение» вопроса с отчетностью

Злоумышленники выдают себя за сотрудников ФНС и пытаются выманить СМС‑коды для доступа к аккаунтам, ссылаясь на проблемы с декларацией 3‑НДФЛ. Об этом 14 июня рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

«Активно распространяется новая схема телефонного мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы и пытаются получить доступ к аккаунтам граждан под предлогом решения вопросов с налоговой отчетностью», — сказал Немкин в беседе с «РИА Новости».

Мошенники сообщают потенциальной жертве, что при проверке обнаружены ошибки в декларации 3‑НДФЛ или требуется срочно уточнить сведения о доходах за прошлый год. Чтобы выглядеть убедительнее, они используют профессиональную терминологию и ссылаются на реальные процедуры взаимодействия с налоговыми органами.

Далее злоумышленники предлагают записаться на прием в налоговую инспекцию: подбирают удобный адрес, дату и время. Это усыпляет бдительность жертвы — ситуация выглядит как обычная административная процедура.

Ключевой момент наступает, когда жертве приходит СМС‑код. Мошенники называют его подтверждением записи на прием, но на деле он позволяет им авторизоваться на государственных сервисах, восстановить доступ к учетным записям и получить персональные данные.

Немкин отметил, что тактика мошенников стала более изощренной: они тщательно копируют реальные процессы работы госорганов и выстраивают логичный диалог.

Эксперт напомнил: ФНС и другие госорганы никогда не запрашивают СМС‑коды по телефону для записи на прием или уточнения данных по декларациям, пишут "Известия".

«Если поступил подобный звонок, разговор необходимо прекратить, а информацию проверить самостоятельно через официальный личный кабинет налогоплательщика или по официальным каналам связи ведомства. Внимательность и отказ от передачи любых кодов остаются сегодня самой эффективной защитой от подобных мошеннических схем», — заключил Немкин.

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