В Октябрьском районе областного центра в ДТП пострадал водитель электровелосипеда

В Октябрьском районе областного центра пострадал водитель электровелосипеда. 13 июня в 22:10, 34-летний водитель управляя т/с Opel Astra, двигаясь по Автобусному проезду со стороны пр. Масленникова в направлении ул. Луначарского, в районе дома № 12 по улице Луначарского допустил наезд на 22-летнего велосипедиста, который в нарушение требований п. 24.5 ПДД РФ, управляя электровелосипедом, двигался во встречном направлении осуществляя левый поворот, на улицу Луначарского. Велосипедисту врачами назначено амбулаторное лечение.

