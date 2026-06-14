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Роспотребнадзор дал советы по выбору безопасного велосипеда

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Роспотребнадзор дал советы по выбору безопасного велосипеда

Покупать велосипед лучше в специализированных точках продаж или у надежных продавцов, а перед приобретением стоит внимательно осмотреть товар, проверить его укомплектованность и отсутствие внешних повреждений. Об этом сообщили 14 июня в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Приобретать велосипеды рекомендуется в специализированных магазинах и у проверенных продавцов. Перед покупкой необходимо внимательно осмотреть товар, проверить его комплектность и убедиться в отсутствии видимых дефектов», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости».

В ведомстве обратили внимание также на рулевое управление: оно должно быть устойчивым. Для безопасной езды, помимо прочего, обязательна исправная тормозная система. Узлы, детали и соединения должны быть прочными и надежными, а на раме не допускаются острые кромки и опасные выступающие элементы.

Если после покупки обнаружены недостатки, покупатель вправе потребовать замену товара, соразмерного уменьшения цены, бесплатного устранения дефектов или отказаться от договора купли-продажи и вернуть деньги, подчеркнули в ведомстве.

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