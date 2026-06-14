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5 ошибок, которые владельцы совершают в отпуске с собакой

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5 ошибок, которые владельцы совершают в отпуске с собакой

Совместный отпуск с собакой – это всегда море эмоций, новые впечатления. Однако красивую картинку очень легко омрачить, если совершить одну из довольно типичных ошибок. Эксперты РКФ рассказали, как подготовиться к отпуску, чтобы он прошел максимально гладко.

«Конечно, предусмотреть в отпуске абсолютно все довольно сложно, если не сказать, невозможно. Каждая поездка с собакой – это индивидуальный опыт. И все же, существуют самые базовые основы подготовки, без которых поездка рискует не просто стать неудачной, но и вовсе сорваться», — предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

 

Несоответствие ветеринарным требованиям

Нельзя просто так сесть в машину и отправиться даже в другой регион, не говоря уже о стране, без правильного пакета документов. Правила ввоза везде отличаются, и уточнять их нужно заранее. Например, для въезда в страны ЕС понадобится чипирование. Для путешествий по России в некоторых случаях требуется ветеринарное свидетельство формы № 1. Также понадобится ветеринарный паспорт с актуальными отметками о вакцинации – особенно смотрят на прививку от бешенства. Без правильного пакета документов вам просто откажут во въезде.

 

Отсутствие адаптации к транспорту

Аналогично практически невозможно с первого раза посадить собаку в машину или переноску и ожидать, что поездка пройдет гладко. Во-первых, для питомца такие незнакомые условия – большой стресс. Во-вторых, его элементарно укачает. К транспорту и переноске нужно готовиться заранее. Собака в домашних условиях должна научиться спокойно заходить в переноску, спать в ней, воспринимать как безопасное укрытие. К машине тоже нужно тренировать, начиная с обычного исследования салона и пятиминутных поездок вокруг дома, постепенно увеличивая время.

 

Перегрев и обезвоживание

Лето – это традиционно жаркое время года. Собака довольно легко может получить тепловой удар в самых разных условиях: на пляже на песке или внутри машины. Главное правило: никогда не оставляйте питомца в транспорте даже на 5 минут. На отдыхе у животного всегда должна быть возможность укрыться в прохладном месте, тени. Доступ к чистой воде свободный – 24/7. Не забываем носить с собой поилку. Также собака рискует получить ожог лап на горячей поверхности – этот момент нужно учитывать, избегая таких мест или защищая лапы специальными носочками или ботиночками.

 

Резкая смена рациона

Иногда в дороге заканчивается корм, и хозяин покупает еду другого бренда. Такой ситуации лучше избегать – резкая смена грозит расстройством желудка. Даже вода в непривычном месте может привести к осложнениям. Поэтому лучше продумывать с собой запас корма на все дни отпуска. Что касается воды – старайтесь не наливать её из-под крана, покупайте бутилированную воду той же марки, что и дома, или возите небольшой запас.

 

Самовыгул и отсутствие идентификации

Иными словами, хозяин никогда не должен оставлять собаку без присмотра в незнакомом месте – даже в номере отеля. В непривычной обстановке питомец может начать переживать, лаять, грызть вещи и мебель. Также питомец должен обязательно иметь маркировку (именно поэтому многие страны не разрешают въезд без чипирования), а в идеале еще и адресник на ошейнике. Потеря собаки в чужом городе или другой стране может обернуться настоящей трагедией.

 

Все существующие правила касаются, прежде всего, безопасности и благополучия самой собаки. Оградив питомца от возможных угроз, отпуск принесет только позитивные воспоминания, а не потерянные дни в поиске ветеринара и дополнительные финансовые затраты.

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