В Самарской области рядовой, который два года уклонялся от службы, получил шесть лет колонии

Самарский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление части более чем на месяц (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет Коммерсантъ.

По версии следствия, рядовой А. отсутствовал в расположении воинской частив Рощинском без уважительных причин с сентября 2023 по март 2026 года, то есть более двух с половиной лет.

По данным следствия, с 14 сентября 2023 года в 00:00 военнослужащий должен был вернуться на службу из отпуска, но не сделал этого. 26 марта 2026 года около 9:00 полицейские обнаружили уклониста по месту жительства и доставили в военную комендатуру.

Фигуранта взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.