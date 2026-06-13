Я нашел ошибку
Главные новости:
За публичную демонстрацию на пляже запрещенных или провокационных татуировок можно получить штраф
За публичную демонстрацию на пляже запрещенных или провокационных татуировок можно получить штраф
В Самарской области рядовой, который два года уклонялся от службы, получил шесть лет колонии
В Самарской области рядовой, который два года уклонялся от службы, получил шесть лет колонии
На ряде АЗС в Татарстане ввели временные лимиты на топливо
На ряде АЗС в Татарстане ввели временные лимиты на топливо
Россиянам напомнили об опасности ледяных напитков в жару
Россиянам напомнили об опасности ледяных напитков в жару
Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область с 15 июня
Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область с 15 июня
В Крыму произошла авария на химзаводе
В Крыму произошла авария на химзаводе
С сентября при диспансеризации начнут оценивать риск ишемической болезни сердца
С сентября при диспансеризации начнут оценивать риск ишемической болезни сердца
Третьяковка из Самары попала в топ-10 самых посещаемых музеев России
Третьяковка из Самары попала в топ-10 самых посещаемых музеев России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области рядовой, который два года уклонялся от службы, получил шесть лет колонии

198
В Самарской области рядовой, который два года уклонялся от службы, получил шесть лет колонии

Самарский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление части более чем на месяц (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет Коммерсантъ.

По версии следствия, рядовой А. отсутствовал в расположении воинской частив Рощинском без уважительных причин с сентября 2023 по март 2026 года, то есть более двух с половиной лет.

По данным следствия, с 14 сентября 2023 года в 00:00 военнослужащий должен был вернуться на службу из отпуска, но не сделал этого. 26 марта 2026 года около 9:00 полицейские обнаружили уклониста по месту жительства и доставили в военную комендатуру.

Фигуранта взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область с 15 июня
13 июня 2026  18:37
Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Самарскую область с 15 июня
300
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех районах Самары
12 июня 2026  15:57
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех районах Самары
875
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
12 июня 2026  12:16
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
1097
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
12 июня 2026  10:12
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
922
В Самаре изменили схемы движения трамваев из-за ремонта путей
11 июня 2026  19:04
В Самаре временно изменили схемы движения трамваев
1128
Весь список