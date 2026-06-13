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Россиянам напомнили об опасности ледяных напитков в жару

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Россиянам напомнили об опасности ледяных напитков в жару

Ледяные напитки в жару могут серьезно навредить здоровью. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова.

По ее словам, глоток холодной колы в +30 нередко заканчивается спазмом пищевода. Врач предупредила, что на это влияет резкая смена температуры. При глотке ледяной жидкости падает кровоток в стенках желудка, а выделение пищеварительных соков замедляется. В итоге у особенно чувствительных эти ощущения перерастают в резкую боль и тошноту.

«Для здорового человека один-два глотка ледяной воды — не катастрофа. Жидкость быстро прогревается до температуры тела еще в пищеводе. Залпом выпитая бутылка из морозилки на голодный желудок — другая история. Особенно если перед этим человек долго был на солнце и тело перегрелось. В таких условиях контраст между внешней температурой и напитком максимальный, риск спазма выше», — объяснила специалист.

Также ледяные напитки в жаркую погоду легко провоцируют ангину. Это происходит из-за резкого охлаждения миндалин. В итоге местный иммунитет резко падает, что открывает путь бактериям. Отсюда феномен «летней ангины», которая встречается чаще, чем простудные заболевания в холодный сезон.

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