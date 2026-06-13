Третьяковка из Самары попала в топ-10 самых посещаемых музеев России

The Art Newspaper Russia опубликовала ежегодный рейтинг посещаемости культурных учреждений, в котором Самарский филиал Государственной Третьяковской галереи занял шестую позицию в стране. Данный филиал, основанный в 2014 году, демонстрирует устойчивый интерес со стороны посетителей.

Аналитики отмечают, что высокий уровень посещаемости обусловлен интенсивной выставочной деятельностью и реализацией разнообразных проектов, вызывающих интерес у широкой аудитории. Самарский филиал Третьяковской галереи зарекомендовал себя как значимая региональная культурная площадка, успешно конкурирующая на федеральном уровне, пишет ПроГородСамара.