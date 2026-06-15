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Самарская область с 18 по 20 июня станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС

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Самарская область с 18 по 20 июня станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАСАС

 

В Тольятти на площадке технопарка «Жигулевская долина» с 18 по 20 июня 2026 года   пройдёт ежегодный Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2026.

Организаторы — Правительство Самарской области, АНО «Университет 2035», Тольяттинский государственный университет.

Форум соберёт представителей Минпромторга России, федеральных и региональных органов власти, ветеранов СВО, в том числе участников президентской программы «Время героев», производителей и разработчиков БАС, научно‑образовательных центров и кадровых агентств.

Отметим, что Самарская область входит в первую десятку регионов по числу производителей беспилотных авиационных систем.

«Проведение такого масштабного мероприятия у нас — признание уровня компетенций региона в сфере беспилотной авиации и смежных технологий. Самарская область накопила серьёзный практический опыт в производстве и применении беспилотных авиационных систем, и мы готовы делиться им с коллегами и совместно работать над эффективными решениями. Уверен, что на форуме участники сформулируют конкретные предложения, которые ускорят внедрение современных технологий и укрепят промышленный потенциал региона и страны», - отметил губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.

Форум затронет ключевые темы кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем: разработка новых специальностей и программ переквалификации участников СВО, формирование системы подготовки специалистов и агропилотов.   Участники обменяются успешными практиками, обсудят сценарии применения дронов в агропромышленном комплексе, в том числе экономику внедрения и правовое регулирование.  

Важным событием форума станет подписание соглашения о реализации комплексной образовательной модели «Технологическая мастерская «Дрон-гараж».

В рамках программы состоится открытие Кубка НПЦ БАС «Самара» по гонкам дронов и выставка «Инновационные разработки и автономные технологии для сельского хозяйства», где самарские предприятия и гости соседних регионов представят разработки   в сфере БАС.

Также в рамках форума состоится заседание дискуссионного клуба «Наследие XXI» в формате открытого круглого стола на тему «Технологическая культура». Участники обсудят, как сохранить связность общества и субъектность развития при внедрении передовых автономных роботизированных решений, избегая как слепого копирования, так и технологической изоляции.

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