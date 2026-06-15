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В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»

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В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»

В Самаре летом не будет традиционного фестиваля «Волгафест». Об этом сообщили организаторы мероприятия в своей группе в соцсетях.

«Нам бы очень не хотелось останавливаться... или делать перерыв. Но современные реалии диктуют свои правила, безопасность всегда остаётся нашим приоритетом. Поэтому в этом году мы с вами прощаемся, но очень надеемся вновь встретиться в следующем», — говорится в обращении.

Организаторы отметили, что фестиваль радовал самарцев последние 10 лет ежегодно — даже во время пандемии коронавируса его не отменяли. Ранее стало известно, что в 2026 году не elen проводить и другие традиционные мероприятия — Грушинский фестиваль авторской песни и молодежный форум «иВолга». И тоже по соображениям безопасности, пишет Самара-АиФ.

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