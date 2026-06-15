Сервисом проверки сим-карт на Госуслугах воспользовались 200 млн раз

Сервис «Сим-карты» на Госуслугах позволяет гражданам проверить, какие абонентские номера оформлены на их имя. В разделе отображаются все оформленные договоры связи со всеми мобильными операторами. При необходимости можно приостановить или расторгнуть их.

С момента запуска 1 апреля 2025 года сервисом воспользовались 200 млн раз.

Сколько сим-карт заблокировано на Госуслугах

— 1,4 млн — приостановили договор связи

1,4 млн — приостановили договор связи — 533 тыс. — расторгли договор связи

Сервис помогает защититься от мошеннических действий с сим-картой. Он позволяет контролировать все договоры связи и оперативно реагировать на появление неизвестных номеров.