В доме в Самаре после взрыва бытового газа загорелись квартиры

В Советском районе областной столицы вечером 14 июня на первом этаже многоквартирного дома произошел взрыв бытового газа, после чего началось возгорание. По последним данным, пострадали пять человек, среди них двое детей, все они доставлены в медицинские учреждения, пишет Обоз-инфо.

В администрации города уточнили адрес и масштаб бедствия. «В Советском районе, на 22 Партсъезда, дом 20 случился серьёзный пожар, захвативший торговые помещения на первом этаже и жилые квартиры верхних этажей, — заявили в мэрии. — Работает 12 пожарных расчётов, дежурят три автомобиля скорой помощи».

На месте находятся руководитель Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Евгений Вдовин и начальник Управления МВД России по г. Самаре Дмитрий Урюпин. Организована эвакуация жителей, спасён ребёнок-подросток.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 20:31. «По прибытию к месту вызова установлено, что в магазине произошло возгорание с переходом на 2-й этаж многоквартирного дома, — рассказали спасатели. — Предварительно погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 68 специалистов и 19 единиц техники. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, происходит горение квартир 1-го подъезда со 2-го по 4-й этаж».

Позже в ведомстве уточнили: «Предварительно погибших нет, на медицинский осмотр в учреждения здравоохранения направлены 5 человек, в том числе два ребёнка, спасено 7 человек».

Прокуратура Самарской области сообщила, что инцидент случился на первом этаже и озвучила предварительные данные. «В Самаре прокуратура Советского района контролирует установление обстоятельств хлопка бытового газа в жилом доме и возгорания, — говорится в заявлении ведомства. — По предварительной информации, в жилом многоквартирном доме по ул. XXII Партсъезда в квартире на первом этаже произошёл хлопок бытового газа, произошло возгорание, в результате пострадали жилые помещения».

На месте происшествия прокурор Советского района Александр Левыкин координирует работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб. Совместно с главой администрации района Вадимом Бородиным был решен вопрос о размещении семей, чьи квартиры пострадали.

Пункт временного размещения людей создан в школе № 163. Ход процессуальной проверки прокурор взял на контроль.

Следственный комитет также работает на месте. «Следователи следственного отдела по Советскому району города Самары СУ СК России по Самарской области выехали на место пожара в многоквартирном доме. /…/ В настоящее время пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадавших во время пожара, доставлены в медицинское учреждение. Следствием устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение», — уточнили в СУ СК по региону.

В 22.30 пожар был локализован. К тому моменту для тушения привлекли уже 111 специалистов и 32 единицы техники.