Все выходные в Безенчукском районе горела трава!



Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 44 4 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора 11 и 12 апреля.

Общая площадь горения составила 570 квадратных метров.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» призывает соблюдать особую осторожность при обращении с огнем. Непотушенная спичка или сигарета, брошенные в траву, могут привести к серьезному пожару.

В случае обнаружения возгорания звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"