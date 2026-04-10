Я нашел ошибку
Главные новости:
10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
Под руководством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова обсудили нацполитику в ПФО до 2036 года
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
Самарские предприятия среди победителей Национальной премии «Наш вклад»
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
Иван Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
Школьница из Самары представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
Самарский исторический парк: торжественное открытие выставки «150 артистов. СТД» 
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 11 апреля в регионе будет туманно
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.84
-0.46
EUR 90.88
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки

75
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».

В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы». Такие занятия впервые были проведены в юбилейный год 55-летия полета Юрия Гагарина и с тех пор проводятся в образовательных учреждениях ежегодно.
В этом году мероприятие стало частью первой в России Недели космоса, которая будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина.
В ходе гагаринских уроков учащиеся образовательных учреждений Самарской области узнали об истории освоения космоса и первых шагах человечества за пределы Земли, о главных для космонавтики датах, о биографии и подвиге Юрия Алексеевича Гагарина.
Особую важность подвига Юрия Гагарина для жителей региона отмечал губернатор Вячеслав Федорищев: «Самара стала для Юрия Гагарина местом восстановления после его легендарного полета. Здесь его встречали как героя».
Участником гагаринского урока в самарской школе № 49 стал внук куйбышевского фотокорреспондента газеты «За Родину» Виктора Григорьевича Ляшенко, Виктор Анатольевич Ляшенко, и его правнук, учащийся школы № 49 Михаил Ляшенко.  Виктор Григорьевич Ляшенко был первым, кто 12 апреля 1961 года сделал, несмотря на запрет, первый официальный снимок Юрия Гагарина.
«Тема космоса прослеживалась в работах моего деда всю его жизнь. Снимки Юрия Гагарина, которые он сделал, очень быстро появились во всех газетах Советского Союза, а чуть позже – и в мировых СМИ. Но под снимком в качестве автора упоминалась другая фамилия», - рассказал Виктор Ляшенко.
«Мы гордимся тем, что наши школьники 12 апреля, в День космонавтики могут вспомнить, что это день, когда первый космонавт Земли улыбнулся в объектив фотографа из Куйбышева, и эта улыбка облетела весь мир», - отметила заместитель директора, учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Екатерина Хваткова.
В течение недели для обучающихся региона проводились не только гагаринские уроки, но и тематические классные часы, мастер-классы, патриотические лекции, показы фильмов о космосе и экскурсии. В понедельник на традиционных занятиях «Разговор о важном» на тему «65 лет триумфа. Ко Дню космонавтики» школьники и студенты СПО вспомнили ключевые вехи освоения космоса. Кроме того, для детей Самарской области прошел онлайн-урок с подключением из цеха сборки ракетных двигателей ПАО «ОДК-Кузнецов».
В историческом парке «Россия – моя история» 9 апреля открылась интерактивная выставка «Путь к звездам», посвящённая Дню космонавтики. На сенсорных столах можно раскрыть перед собой солнечную систему и узнать больше о планетах. Посетители могут собрать ракету-носитель «Ангара 5М» и запустить ее в космос, повращать 3D модели ракет, узнавая при этом историю их создания. Выставка продлится до 5 мая, вход свободный.
В Десятилетие науки и технологий Неделя космоса будет проходить ежегодно.

 

Фото: Александр Гуськов, газета "Образование - Самарский регион"

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
