В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки

В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы». Такие занятия впервые были проведены в юбилейный год 55-летия полета Юрия Гагарина и с тех пор проводятся в образовательных учреждениях ежегодно.

В этом году мероприятие стало частью первой в России Недели космоса, которая будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина.

В ходе гагаринских уроков учащиеся образовательных учреждений Самарской области узнали об истории освоения космоса и первых шагах человечества за пределы Земли, о главных для космонавтики датах, о биографии и подвиге Юрия Алексеевича Гагарина.

Особую важность подвига Юрия Гагарина для жителей региона отмечал губернатор Вячеслав Федорищев: «Самара стала для Юрия Гагарина местом восстановления после его легендарного полета. Здесь его встречали как героя».

Участником гагаринского урока в самарской школе № 49 стал внук куйбышевского фотокорреспондента газеты «За Родину» Виктора Григорьевича Ляшенко, Виктор Анатольевич Ляшенко, и его правнук, учащийся школы № 49 Михаил Ляшенко. Виктор Григорьевич Ляшенко был первым, кто 12 апреля 1961 года сделал, несмотря на запрет, первый официальный снимок Юрия Гагарина.

«Тема космоса прослеживалась в работах моего деда всю его жизнь. Снимки Юрия Гагарина, которые он сделал, очень быстро появились во всех газетах Советского Союза, а чуть позже – и в мировых СМИ. Но под снимком в качестве автора упоминалась другая фамилия», - рассказал Виктор Ляшенко.

«Мы гордимся тем, что наши школьники 12 апреля, в День космонавтики могут вспомнить, что это день, когда первый космонавт Земли улыбнулся в объектив фотографа из Куйбышева, и эта улыбка облетела весь мир», - отметила заместитель директора, учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Екатерина Хваткова.

В течение недели для обучающихся региона проводились не только гагаринские уроки, но и тематические классные часы, мастер-классы, патриотические лекции, показы фильмов о космосе и экскурсии. В понедельник на традиционных занятиях «Разговор о важном» на тему «65 лет триумфа. Ко Дню космонавтики» школьники и студенты СПО вспомнили ключевые вехи освоения космоса. Кроме того, для детей Самарской области прошел онлайн-урок с подключением из цеха сборки ракетных двигателей ПАО «ОДК-Кузнецов».

В историческом парке «Россия – моя история» 9 апреля открылась интерактивная выставка «Путь к звездам», посвящённая Дню космонавтики. На сенсорных столах можно раскрыть перед собой солнечную систему и узнать больше о планетах. Посетители могут собрать ракету-носитель «Ангара 5М» и запустить ее в космос, повращать 3D модели ракет, узнавая при этом историю их создания. Выставка продлится до 5 мая, вход свободный.

Фото: Александр Гуськов, газета "Образование - Самарский регион"