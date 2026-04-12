Роскосмос открыл электронный отбор в космонавты через Госуслуги с 12 апреля 2026 года
15 апреля в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Мирный труд Праски Витти». Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения Виталия Петрова.
В Тольятти откроется выставка «Мирный труд Праски Витти»
В Самаре 13 апреля дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С
13 апреля в регионе дождь, утром местами туман, до + 20°С
С 13 по 19 апреля в Самарском государственном институте культуры пройдет Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова.
В СГИК пройдет XIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова
В ночь на понедельник, 13 апреля в Самарской области ожидается гроза, град и сильный вете
Поздравление губернатора Самарской области В.А.Федорищева с Днем войск противовоздушной обороны России.
В Минобрнауки РФ сообщили о разработке нового перечня вузовских специальностей
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос!

Для Самарской области этот праздник наполнен особенным смыслом. Именно в Куйбышеве были построены две первые ступени гагаринской ракеты «Восток», которая позволила воплотить в жизнь многовековую мечту человечества – проложить дорогу к звездам. Это событие стало результатом трудового подвига наших ученых, испытателей, конструкторов, рабочих.

За прошедшие десятилетия в регионе накоплен уникальный опыт и традиции, большой научно-технический потенциал, который помогает нашей стране и по сей день оставаться одной из ведущих космических держав мира.

Свой значимый вклад в освоение околоземного пространства внесли летчики-космонавты, чья биография тесно связана с нашей областью, - Сергей Авдеев, Олег Атьков, Геннадий Манаков, Валерий Быковский, Михаил Корниенко, Алексей Губарев, Олег Кононенко, мировой рекордсмен по суммарной продолжительности нахождения человека на орбите. 

Самара по-прежнему с полным правом может называться космической столицей России - ключевые предприятия региона при поддержке государства сохраняют свои передовые позиции в сфере ракето- и двигателестроения, способствуют укреплению обороноспособности страны, реализации национального проекта «Космос», достижению целей специальной военной операции, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Искренне благодарю работников и ветеранов АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиакор-авиационный завод», АО «Тяжмаш», АО «Авиаагрегат» и других предприятий за самоотверженный труд, высочайшую ответственность, новаторский подход к делу, преданность своему призванию.

От всей души желаю вам, уважаемые друзья, всем жителям Самарской области крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в работе на благо нашей Родины!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
12 апреля 2026, 13:40
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
Святыню привезла игумения Михаила (Солодухина) для Кинельской Епархии. Общество
319
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с главным православным праздником — Пасхой
12 апреля 2026, 10:55
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с главным православным праздником — Пасхой
. На протяжении многих веков пасхальные торжества неизменно объединяют нашу страну на основе ценностей, близких всем народам и конфессиям. Общество
339
В Софийском соборе Самары прошла пасхальная служба
12 апреля 2026, 10:30
В Софийском соборе Самары прошла пасхальная служба
Службу в Софийском соборе возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.  Общество
358
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
12 апреля 2026  13:40
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
323
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 2026  11:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
363
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с главным православным праздником — Пасхой
12 апреля 2026  10:55
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с главным православным праздником — Пасхой
344
В Софийском соборе Самары прошла пасхальная служба
12 апреля 2026  10:30
В Софийском соборе Самары прошла пасхальная служба
366
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
727
