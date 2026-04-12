Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос!

Для Самарской области этот праздник наполнен особенным смыслом. Именно в Куйбышеве были построены две первые ступени гагаринской ракеты «Восток», которая позволила воплотить в жизнь многовековую мечту человечества – проложить дорогу к звездам. Это событие стало результатом трудового подвига наших ученых, испытателей, конструкторов, рабочих.

За прошедшие десятилетия в регионе накоплен уникальный опыт и традиции, большой научно-технический потенциал, который помогает нашей стране и по сей день оставаться одной из ведущих космических держав мира.

Свой значимый вклад в освоение околоземного пространства внесли летчики-космонавты, чья биография тесно связана с нашей областью, - Сергей Авдеев, Олег Атьков, Геннадий Манаков, Валерий Быковский, Михаил Корниенко, Алексей Губарев, Олег Кононенко, мировой рекордсмен по суммарной продолжительности нахождения человека на орбите.

Самара по-прежнему с полным правом может называться космической столицей России - ключевые предприятия региона при поддержке государства сохраняют свои передовые позиции в сфере ракето- и двигателестроения, способствуют укреплению обороноспособности страны, реализации национального проекта «Космос», достижению целей специальной военной операции, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Искренне благодарю работников и ветеранов АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиакор-авиационный завод», АО «Тяжмаш», АО «Авиаагрегат» и других предприятий за самоотверженный труд, высочайшую ответственность, новаторский подход к делу, преданность своему призванию.

От всей души желаю вам, уважаемые друзья, всем жителям Самарской области крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в работе на благо нашей Родины!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев