В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник

В ГУ МВД России по Самарской области состоялся традиционный субботник. Сотрудники ведомства оперативно приступили к выполнению работ и, проявив высокую организованность и ответственный подход, успешно выполнили запланированные задачи в установленные сроки.

В ходе мероприятия были подметены асфальт и тротуары, проведены работы по побелке бордюров, убрана прошлогодняя листва.

Помимо достижения главной цели - наведения чистоты и благоустройства территории, субботник способствовал укреплению командного духа и улучшению психологического климата в коллективе.

Сотрудники регионального главка приглашают всех не оставаться в стороне. Сделаем наш город чистым вместе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО