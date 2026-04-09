Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре внутрипартийного отбора.
Леонид Симановский подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
На самарских пляжах в тестовом режиме запустили новую пляжеуборочную технику.
С 2026 года для уборки самарских пляжей используют новую спецтехнику
В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив. 8 апреля ученики школы № 92, работающие над созданием интерактивного пространства «Самара.
Победители «Школьной Академии Городских Инициатив» в Самаре готовятся к реализации своих проектов
9 апреля в преддверии празднования Дня космонавтики, в САТОБ состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие сотрудники предприятий, задействованных в производстве ракет-носителей «Союз», а также общественники и ветераны отрасли, студенты про
В регионе вручили награды заслуженным работникам авиационно-космической отрасли
Дни культуры Республики Беларусь продлятся до 9 апреля. В начале осени творческие коллективы Самарской области отправятся с ответным творческим визитом.
В Самарской области проходят Дни культуры Республики Беларусь
С 31 марта по 8 апреля прошли конкурсные концертные мероприятия фестиваля «Веснушка – 2026» в Самаре. 
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Жители сёл Исток и Аверьяновка получают медицинскую помощь в современных условиях. В 2025 году здесь заработали новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.
В Большечерниговском районе обновлено 80% ФАПов
На площади Куйбышева состоялся традиционный гарнизонный строевой смотр и развод нарядов полиции на службу по охране общественного порядка на территории города Самары.
В регионе проходят строевые смотры личного состава ГУ МВД России по Самарской области
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий

С 31 марта по 8 апреля прошли конкурсные концертные мероприятия фестиваля «Веснушка – 2026» в Самаре. 

С 31 марта по 8 апреля прошли конкурсные концертные мероприятия в рамках фестиваля студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций г.о. Самара «Веснушка – 2026». 

В конкурсных концертных мероприятиях приняли участие больше 350 студентов из 8 ПОО г.о. Самара, среди которых: СамКЖТ, ФСППО СГЭУ, СаМеК, СГК, СТЭК, СЭК им. П.Мачнева, КС ПГУТИ, Колледж СамГТУ. 
Из года в год студенты этих колледжей демонстрируют высокие результаты, неизменно подтверждая свой талант, упорство и стремление к творческому развитию. Ребята ярко проявили себя в самых разных направлениях: вокальное, театральное, танцевальное, инструментальное и оригинальный жанр.
Увереннее почувствовать себя перед выходом на сцену и подготовиться к главному событию этой весны помогли творческие мастер-классы от экспертов, которые прошли накануне концертных программ. Именно они стали важным этапом подготовки: 130 студентов получили ценные советы от профессионалов.
Творческие номера участников оценивало профессиональное жюри Фестиваля, в состав которого вошли эксперты из разных направлений искусства. 
«„Веснушка“ — это не только яркое времяпрепровождение, но и пространство для новых знакомств, интересных связей и творческого роста. Через творчество студенты открывают для себя что-то новое, учатся дисциплине, товариществу и по-новому смотрят на мир. „Веснушка“ — это про знакомства, про любовь и, конечно, про весну».» — поделился член жюри Фестиваля по направлению «Оригинальный жанр» Александр Сабиров.
Впереди Конкурсный день по направлениям Фестиваля, где свои таланты смогут показать 274 участника из 14 ПОО вне концертной программы.  
По итогам концертных программ и Конкурсного дня жюри выберут лучшие номера, которые войдут в Гала-концерт, что станет ярким финалом Фестиваля и долгожданным событием для всех участников и зрителей. На Гала-концерте станут известны имена лауреатов.
«Фестиваль „Веснушка“ стал настоящим символом единства и творческого вдохновения для студентов: даже в это непростое время он собирает вместе молодых людей, объединяя их общей любовью к искусству и самовыражению. Такие события доказывают, что творчество способно преодолевать любые трудности, согревать сердца и дарить надежду на лучшее будущее. Мы, как организаторы «Веснушки», всегда готовы поддерживать участников, помогать раскрывать таланты и создавать атмосферу, в которой каждый чувствует себя частью большой и дружной команды» – поделилась руководитель Фестиваля Наталья Останина.
Организаторами фестиваля выступают муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»; муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».
 

Фото:  Самарский Дом молодежи

В Самаре прошли соревнования городского округа Самара по акробатическому рок-н-роллу на кубок главы Самарского района.
Более 200 спортсменов объединили юбилейные соревнования по акробатическому рок-н-роллу в Самаре
