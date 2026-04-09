Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий

С 31 марта по 8 апреля прошли конкурсные концертные мероприятия в рамках фестиваля студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций г.о. Самара «Веснушка – 2026».

В конкурсных концертных мероприятиях приняли участие больше 350 студентов из 8 ПОО г.о. Самара, среди которых: СамКЖТ, ФСППО СГЭУ, СаМеК, СГК, СТЭК, СЭК им. П.Мачнева, КС ПГУТИ, Колледж СамГТУ.

Из года в год студенты этих колледжей демонстрируют высокие результаты, неизменно подтверждая свой талант, упорство и стремление к творческому развитию. Ребята ярко проявили себя в самых разных направлениях: вокальное, театральное, танцевальное, инструментальное и оригинальный жанр.

Увереннее почувствовать себя перед выходом на сцену и подготовиться к главному событию этой весны помогли творческие мастер-классы от экспертов, которые прошли накануне концертных программ. Именно они стали важным этапом подготовки: 130 студентов получили ценные советы от профессионалов.

Творческие номера участников оценивало профессиональное жюри Фестиваля, в состав которого вошли эксперты из разных направлений искусства.

«„Веснушка“ — это не только яркое времяпрепровождение, но и пространство для новых знакомств, интересных связей и творческого роста. Через творчество студенты открывают для себя что-то новое, учатся дисциплине, товариществу и по-новому смотрят на мир. „Веснушка“ — это про знакомства, про любовь и, конечно, про весну».» — поделился член жюри Фестиваля по направлению «Оригинальный жанр» Александр Сабиров.

Впереди Конкурсный день по направлениям Фестиваля, где свои таланты смогут показать 274 участника из 14 ПОО вне концертной программы.

По итогам концертных программ и Конкурсного дня жюри выберут лучшие номера, которые войдут в Гала-концерт, что станет ярким финалом Фестиваля и долгожданным событием для всех участников и зрителей. На Гала-концерте станут известны имена лауреатов.

«Фестиваль „Веснушка“ стал настоящим символом единства и творческого вдохновения для студентов: даже в это непростое время он собирает вместе молодых людей, объединяя их общей любовью к искусству и самовыражению. Такие события доказывают, что творчество способно преодолевать любые трудности, согревать сердца и дарить надежду на лучшее будущее. Мы, как организаторы «Веснушки», всегда готовы поддерживать участников, помогать раскрывать таланты и создавать атмосферу, в которой каждый чувствует себя частью большой и дружной команды» – поделилась руководитель Фестиваля Наталья Останина.

Организаторами фестиваля выступают муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»; муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».



Фото: Самарский Дом молодежи