Врач предупредила об опасности майской клубники

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 ИМД Пироговского Университета Минздрава России, к.м.н. Ольга Тарасова рассказала, в чем опасность употребления майской клубники, пишут "Известия".

В беседе со Здоровьем Mail она отметила, что сверхранняя клубника может быть не такой безопасной, как кажется. Чтобы получить урожай раньше срока, производители используют теплицы и стимуляторы роста, из-за чего ягоды теряют часть полезных свойств.

Один из тревожных признаков — «идеальная» клубника, которая долго не портится. В норме спелая ягода хранится всего один-два дня, а если она остается плотной и свежей неделями, это может говорить о химической обработке для продления срока годности.

Также специалисты отмечают, что в некоторых случаях в клубнике находят антибиотики, избыток нитратов и пестициды. Это может привести к аллергическим реакциям, отравлениям, а при регулярном употреблении — даже к снижению эффективности лекарств. Отдельную опасность представляют вещества, ускоряющие рост и защищающие ягоды от вредителей и плесени — они могут негативно влиять на организм, особенно детский.

Самые безопасные и вкусные ягоды появляются в разгар сезона — с июня по июль. Чтобы снизить риски, рекомендуется тщательно мыть клубнику, удалять плодоножки, не злоупотреблять ранними ягодами и отдавать предпочтение проверенным продавцам с сертификатами качества.

Фото: magnific.com