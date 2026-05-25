В Безенчукском районе задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство супруги

Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.



По версии следствия, 22 мая 2026 года фигурант, находясь по месту своего жительства, поругался с супругой на бытовой почве. В ходе конфликта он нанес ей удар ножом в брюшную область. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство, мужчина не смог - женщина оказала активное сопротивление, а родственники отвезли ее в медицинское учреждение, где состояние потерпевшей удалось стабилизировать.



В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемой по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

