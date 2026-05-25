Предприятия Самары продолжают участвовать в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды»

Более 134 тысяч жителей приняли участие в рейтинговом голосовании за объекты, которые могут быть благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня на платформе «Госуслуги» zagorodsreda.gosuslugi.ru. Волонтеры федеральной программы помогают крупным предприятиям Самары организовать участие их сотрудников в рейтинговом голосовании без отрыва от производства.



«До конца голосования осталось меньше месяца, и это время пролетит незаметно. Поэтому призываю всех, кто еще не проголосовал, потратить всего несколько минут и выбрать ту территорию, где, на ваш взгляд, особенно необходимы перемены. Предприятия и организации по‑прежнему могут подать заявку: волонтеры приедут, подробно расскажут о проекте и помогут разобраться с процедурой голосования. Школьники и студенты, успевайте отдать свой голос до каникул и отъезда на форумы и в лагеря! Тем, кто уже проголосовал, спасибо!» – сказал глава города Самары Иван Носков.



Более 50 сотрудников молочного комбината «Самаралакто» компании «Логика молока» уже приняли участие в выборе общественных пространств. Оператор фасовочной линии молочного комбината «Самаралакто» Денис Баклан свой голос отдал за одну из территорий Советского района – сквер Энтузиастов в районе дома № 79 по улице Аэродромной. Если территория выйдет в лидеры голосования, здесь будут восстановлены пешеходные дорожки, установлены опоры освещения, выполнят озеленение. Также на территории появятся новые малые архитектурные формы и элементы уличной мебели.



Среди лидеров рейтингового голосования на сегодняшний день — Сквер Памяти Ветеранов в районе дома № 5 по улице Силина, сквер у поликлиники № 13 по улице Гагарина и сквер имени академика Н.Д. Кузнецова.

Фото: пресс-служба администрации Самары