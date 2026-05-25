Виталий Шабалатов побывал на строительной площадке нового ФОКа

В Красноярском районе Самарской области продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Объект реализуется в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта». На площадке строительства с рабочим визитом побывали первый заместитель Губернатора Самарской области - председатель Правительства региона Виталий Шабалатов и врио министра строительства области Александр Фомин.

В составе комплекса предусмотрено трехэтажное здание переменной этажности, где разместятся спортивный зал с раздевалками и тренерскими, бассейн длиной 25 метров на четыре дорожки, а также открытые спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и тенниса. Плановая посещаемость комплекса составит более 600 человек в сутки, проектом предусматривается работа ФОКа в 8 смен.

Длительное время работы на объекте не велись. В настоящее время его техническая готовность составляет 56 процентов. Необходимо продолжать строительно-монтажные работы и подключение инженерной инфраструктуры. Заключены договоры на электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение.

Генеральным подрядчиком выступает СМТ «Электрощит». Заказчик объекта — МКУ «Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Красноярский Самарской области».

Вместе с представителями подрядчика, ресурсоснабжающих и надзорных организаций, главой района Юрием Горяиновым обсудили пути решения проблемных вопросов и завершения строительства.

В ближайшее время работы на объекте возобновятся.

