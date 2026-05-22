УФСБ России по Самарской области пресечена деятельность подпольной телефонной станции

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность участника преступной группы, причастного к организации деятельности абонентских терминалов пропуска трафика и виртуальных телефонных станций, предназначенных для совершения звонков с территории Украины в целях хищения денег у россиян.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ Следственным управлением УМВД России по г. Самаре в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой». Максимальный срок наказания по указанной статье составляет до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление иных эпизодов и участников противоправной деятельности.