Делегация Республики Беларусь посетила предприятия Самарской области

Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым.

Программа пребывания включала посещение ключевых промышленных площадок региона, встречи с руководством предприятий.

В первый день делегация посетила АО «АВТОВАЗ», где стороны обсудили актуальные вопросы промышленной кооперации. Затем белорусские партнеры ознакомились с инфраструктурой и перспективами развития ОЭЗ «Тольятти».

Гости региона также посетили Поволжскую Академию Святителя Алексия, станцию техобслуживания ООО «Авторитет», ТД «ПодшипникМаш Самара» и завод «Пегас-Агро».

В ходе визита также состоялась рабочая встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Стороны обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах.

Фото: Минэкономразвития Самарской области