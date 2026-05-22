Тольяттинский школьник - абсолютный победитель Открытой Международной биологической олимпиады

II Открытая международная олимпиада школьников по биологии (OIBO) проходила на федеральной территории «Сириус» с 15 по 22 мая.



Участниками стали более 100 школьников из 17 стран. Ребята показали свои знания на теоретическом, практическом и проектном турах, где они попробовали себя в реальных направлениях биологии, биотехнологий, ботаники и морских исследований.



В основной состав Российской сборной вошел Тимур Узбеков из лицея № 19 г.о. Тольятти. По итогам состязаний Тимур получил золотую медаль и стал абсолютным победителем олимпиады.



Гордимся высоким достижением Тимура и желаем ему новых успехов и больших побед! Особые слова благодарности - родителям и наставнику, учителю биологии лицея №19 г.о. Тольятти Гайнутдиновой Фирузе Кашафовне!



В состав Российской сборной вошли победители Всероссийской олимпиады школьников, организованной Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба минобразования СО.

