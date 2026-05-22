В ИК-6 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов

На КПП по пропуску автотранспорта при досмотре автомобиля марки "DAF" под управлением гражданина В. 1972 года рождения младшим инспектором отдела охраны в кабине транспортного средства были обнаружены и изъяты запрещённые предметы:

- сотовый телефон;

- флэш-карта;

- SIM-карта.

В отношении гражданина В. составлен протокол об административном правонарушении по ч.1, ч.2 ст. 19.12 КоАП РФ.

Напоминаем, что передача либо попытка передачи средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО