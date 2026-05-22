Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым.
В Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова стартовал командный чемпионат России по мотогонкам на гаревой дорожке сезона 2026 года.
22 мая в Самаре состоялорсь торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня кадрового работника.
В пятницу, 22 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан.
УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность участника преступной группы, причастного к организации деятельности абонентских терминалов пропуска трафика и виртуальных телефонных станций, предназначенных для совершения звонков с т
 Температура воздуха 23 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
II Открытая международная олимпиада школьников по биологии (OIBO) проходила на федеральной территории «Сириус» с 15 по 22 мая. 
Нацпремия «Хлопушка» объединит на одной платформе создателей кино и анимации, блогеров и digital-креаторов, музыкантов, авторов образовательного и просветительского контента.
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
Фестиваля «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ИГРА В КЛАССИКИ» в СОУНБ: что ждёт гостей масштабного книжного праздника

30 мая с 11:00 до 22:00 Самарская областная универсальная научная библиотека проводит межрегиональный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ИГРА В КЛАССИКИ».

30 мая с 11:00 до 22:00 Самарская областная универсальная научная библиотека проводит межрегиональный книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ИГРА В КЛАССИКИ». Программа события значительно расширилась и теперь охватывает 22 тематические площадки.
Утверждён список приглашённых писателей, которые уже ждут встречи со своими читателями в формате литературной гостиной. На площадке «ИГРЫ ДЕМИУРГОВ» выступят Дарья Донцова, Марина Москвина, Татьяна Толстая, Андрей Геласимов и детский автор Марина Тараненко. На площадке «ИГРА СЛОВ» Самарской областной детской библиотеки пройдут встречи с самарской писательницей Викторией Ледерман и гостьями из Москвы Алёной Кашурой и Хельгой Патаки. На площадке «СВОя ИГРА» Самарской областной библиотеки для молодёжи выступят Галина Михайлова и Мария Ватунина.
К числу партнёров фестиваля присоединился Самарский государственный медуниверситет, который представит на своей площадке «ИГРА ВСЕРЬЁЗ: ТАЙНЫ МЕДИЦИНСКОГО АРХИВА» интерактивные станции медицинских специальностей. Здесь также пройдут лекции от педагогов СамГМУ и встреча с Тарасом Гриценко – автором книг «Болезни крови в амбулаторной практике» и «Поликлиническая терапия».
На площадке «РОДНАЯ КЛАССИКА» литературные объединения региона представит Самарская областная писательская организация Союза писателей России. Каждое объединение выступит с творческой программой. Центральные и модельные муниципальные библиотеки также примут участие в фестивале, организуя собственные культурные программы с лекциями, мастер-классами и различными интерактивами.
К основной программе фестиваля добавлены ещё десять площадок, которые представят интеллектуальные игры, мастер-классы и новые экспозиции в библиотеке: книжную выставку «Смех не без причины» к юбилею М.Е. Салтыкова-Щедрина и выставку российских художников «Эмаль России 2.0».
Оценить масштаб события в полной мере и увидеть всё разнообразие площадок в Самарской областной научной библиотеке гостям фестиваля «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ИГРА В КЛАССИКИ» поможет увлекательный квест. Необходимые для него материалы будут выдаваться всем гостям фестиваля.
Подробная программа с расписанием работы всех 22 площадок доступна на официальном сайте фестиваля. 

30 мая 2026, с 11:00 до 22:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.
Вход свободный!
Фото:   пресс-служба СОУНБ

