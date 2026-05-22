Фонд «Защитники Отечества» совершенствует работу по оказанию психологической помощи ветеранам СВО и их семьям. Более 2,5 тысяч ветеранов СВО и членов их семей получили психологическую помощь

в филиале фонда «Защитники Отечества».

Государственный фонд «Защитники Отечества» совершенствует работу по оказанию психолого-психотерапевтической помощи ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Благодаря целенаправленной мотивационной работе доля ветеранов, прошедших первичное психологическое консультирование в фонде, выросла в два раза: с 12% в 2024 году до 25% в 2025 году.

В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» более 2.500 обратившихся в фонд ветеранов и членов их семей получили психологическую помощь, что составляет 76,5 %.

«Психологическая поддержка – это одна из ключевых составляющих помощи ветеранам специальной военной операции и их близким. Очень важно, чтобы человек и его семья не оставались наедине со своими переживаниями и понимали, что рядом есть специалисты, готовые помочь. Именно поэтому фонд выстраивает систему психологической поддержки так, чтобы она была доступна каждому – от первичной консультации в филиале до подключения профильных специалистов в самых сложных ситуациях», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Рекомендации пройти первичную консультацию медицинского психолога получают все, кто обращается в фонд за поддержкой. С ветеранами непосредственно взаимодействуют социальные координаторы фонда, которые имеют базовые знания в области психологии, способны распознать проблему на ранней стадии и в случае необходимости предлагают обратиться к специалисту.

Ветераны и их родные могут получить психологическую поддержку непосредственно в филиале фонда в Самарской области, где работают 2 клинических психолога. Особое внимание уделяется и диспансеризации возвращающихся домой защитников, а также санаторно-курортному лечению, лекарственному обеспечению и зубопротезированию.

Филиал Самарского Фонда в 2023 году с министерством здравоохранения Самарской области заключили соглашение о взаимодействии в вопросах оказания медицинской помощи, в том числе реабилитации ветеранам СВО, членам их семей, а также семьям погибших участников СВО.

«Эмоциональное восстановление так же важно, как и физическое. Ветераны и их близкие не должны чувствовать себя изолированными в своих трудностях. Именно поэтому мы строим систему поддержки “без барьеров”: любой человек может получить и короткую консультацию у нас в филиале фонда и долгосрочную терапию от узких специалистов, когда ситуация требует глубокой проработки», – прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

При содействии самарского филиала фонда «Защитники Отечества» родные без вести пропавших участников СВО в начале февраля 2026 года посетили уникальную реабилитационную смену в Псково-Печерскую обитель. Опытные психологи провели с участниками смены нашего региона психологическую работу с применением различных практик по духовной реабилитации. Фонд продолжит развивать сотрудничество с Русской православной церковью и представителями основных религиозных конфессий, чтобы окружить героев и их семьи вниманием и заботой.

Кроме того, в феврале дан старт новому проекту 2026 года – «Стартап Духа». «СВОй Стартап Духа» направлен на духовное окормление и психологическую поддержку детей (12–18 лет) из числа семей погибших и без вести пропавших участников СВО в Самарской области. Ранее, став победителем конкурса «Православная инициатива–2022» проект реализовывался в Красноармейском районе Самарской области. Сейчас планируется расширять географию работы. В рамках 6 духовно-познавательных поездок, 150 подростков посетят монастырь и пройдут квест-экскурсии и мастер-классы, беседы, тренинги, учитывающие возрастные особенности по требованиям ФГОС. Программа помогает в игровой форме проработать нестабильные эмоциональные состояния неизвестности и после утраты близкого человека в сопровождении психолога и клирика РПЦ. Для матерей и законных представителей предусмотрены беседы со священнослужителями РПЦ и психологами.

Особое внимание уделяется методикам психофизического восстановления, основанным на взаимодействии с животными, – иппотерапии и канистерапии. Оздоровительный эффект здесь достигается через чуткое общение и доверительный контакт с лошадьми и собаками: на базе реабилитационного центра «Иппотерапия» наставники проводят курсы лечебной верховой езды и специальные занятия. Это уникальная возможность пройти курс комплексной реабилитации под руководством опытных специалистов.

Кроме того, с 2023 года на базе Самарского областного клинического госпиталя для организации медицинского сопровождения ветеранов и членов их семей работает специальный Центр «Возвращение».

Основная работа Центра «Возвращение» направлена на координацию работы с медицинскими организациями Самарской области по оказанию ими своевременной и качественной медицинской помощи и реабилитации участников СВО, членов семей участников и членов семей погибших.

В рамках межведомственного взаимодействия ведется работа по содействию в получении всех полагающихся мер поддержки ветеранов совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» в Самарской области.

Таким образом, Фонд продолжает заботиться о каждом – адресно и с вниманием к каждому ветерану и члену его семьи.



Фото: пресс-служба Самарского филиала фонда «Защитники Отечества»