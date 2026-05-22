Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы  31 мая

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды:

31 мая

В связи с ремонтными работами на НСП №107 с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня будет отключено ХВС по адресам:

ул. Бакинская, 5-21, 23, 25, 27, 27а;

ул. Грозненская, 6;

ул. Зеленая, 5-23, 25, 8а, 11а, 15а;

ул. Калининградская, 1-52;

ул. Кишиневская, 1-22;

ул. Медицинская, 1-17, 2, 4, 4К, 6а;

ул. Молдавская, 3-17, 12-24;

Пугачевский тракт, 8-16, 26-56, 62-66, 62а;

ул. Рижская, 1-13;

ул. 40 лет Пионерии, 10-23;

пер. Строителей, 1-13;

ул. Стадионная, 4;

пер. Торговый, 3-28, 4а;

ул. Нефтяников, 12, 14а, 23-49, 4-22а;

ул. Фасадная, 22а, 21а, 13а, 19, 2а, 2, 1-28;

пер. Молодежный, 13, 3-22, 19а, 20а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.