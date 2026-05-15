Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы 

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

21 мая

В связи с работами по замене задвижек на сетях водоснабжения с 10:00 21 мая до 06:00 22 мая будет отключено ХВС по адресам:

ул. Металлистов, 17, 19, 21, 26, 28, 28А;

ул. Юбилейная, 17, 27, 29;

ул. Свободы, 143, 145, 149, 151, 153, 155, 157, 161;

ул. Советская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9б, 10, 11;

ул. Пугачевская, 2а, 4, 6, 8, 10а;

ул. Победы, 136, 140, 142, 146, 150, 152, 152а, 154.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.