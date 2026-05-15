Предприниматели-участники СВО региона получили льготные займы на 15 млн рублей в первом квартале

Самарская область вошла в ТОП-3 субъектов РФ по объему льготных средств, выданных предпринимателям - участникам СВО.

Самарская область вошла в ТОП-3 субъектов РФ по объему льготных средств, выданных предпринимателям - участникам СВО. За первый квартал 2026 года предприниматели, принимающие участие в специальной военной операции, а также поставщики продукции для нужд СВО получили льготные займы на сумму 15 млн рублей через государственные микрофинансовые организации.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что поддержка участников и ветеранов СВО, а также членов их семей - абсолютный приоритет для региона. 

«Льготное микрофинансирование на специальных условиях позволяет быстро получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия. На уровне региона мы реализуем программу "СВОе Дело" – обучаем ветеранов СВО и их родных основам предпринимательства. В этом году также впервые проведем конкурс грантов для выпускников нашего обучения», – рассказал заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В Самарской области участникам, ветеранам СВО и членам их семей доступны различные инструменты господдержки по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». 

Для поддержки предпринимательской инициативы областное минэкономразвития и центр «Мой бизнес» проводят региональную программу «СВОе Дело. Самарская область», которая помогает ветеранам СВО и членам их семей в запуске и развитии своего дела. Выпускники программы могут претендовать на грант для бизнеса до 500 тысяч рублей.

В региональном Гарантийном фонде участникам спецоперации доступны льготные микрозаймы по минимальным ставкам от 3%. Институт развития работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. 

В числе получателей микрофинансовой поддержки - ветеран СВО из Самары Роман Игнатенко. Предприниматель занимается производством топоров с художественной гравировкой ручной работы. На льготные средства приобрел ЧПУ-станок, который позволит увеличить производительность. Кроме того, ветеран СВО сейчас заканчивает ремонт в мастерской и прорабатывает новые направления бизнеса.

Всего в регионах в первом квартале государственные микрофинансовые организации выдали участникам СВО льготные займы на общую сумму 277 млн рублей. Примерно 56% из этих средств - 154 млн рублей - было оформлено через Цифровую платформу МСП.РФ. Важно, что более 80% общего объема такой специализированной микрофинансовой поддержки пришлось на Приволжский федеральный округ.

«Микрофинансовая поддержка предпринимательских инициатив ветеранов спецоперации – это максимально действенный инструмент, который помогает при запуске и развитии своего дела и успешной адаптации участников СВО "на гражданке". Низкие ставки дают возможность привлекать необходимое финансирование без серьезной долговой нагрузки, а возможность подачи заявки на цифровой платформе МСП.РФ максимально расширяет доступ к этой мере поддержки», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

В Корпорации МСП отметили, что в рамках общего объема предоставленных ГМФО средств ветеранам СВО и компаниям-поставщикам средняя процентная ставка составила 3,3 % годовых, а средний размер микрозайма достиг 3,4 млн рублей.

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2026  10:59
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
