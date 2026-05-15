Самарские сорта войдут в основу единой федеральной селекционной платформы по яблоне

Самарские сорта войдут в основу единой федеральной селекционной цифровой платформы по садоводству. Тринадцать сортов яблони и четыре клоновых подвоя селекции НИИ «Жигулевские сады» станут частью национальной базы данных, которая ляжет в фундамент ускоренной селекции нового поколения. Самарская область активно участвует в реализации программы Минсельхоза России, обеспечивая региону статус ключевого партнера федеральной научной кооперации.

Проект напрямую поддерживает цели национальной инициативы «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», реализуемой в рамках направления «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике». С 2025 года на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева формируется цифровая экосистема, объединяющая данные генотипирования и фенотипирования по важнейшим сельскохозяйственным культурам. Координатором работ определен Ставропольский ГАУ.

Развитие селекции и генетики – одна из ключевых задач программы социально-экономического развития Самарской области, представленной губернатором Вячеславом Федорищевым. Регион делает ставку на импортозамещение в семеноводстве, поддержку отечественных селекционных разработок и внедрение цифровых технологий в селекционный процесс.

В рамках действующего соглашения о научно-техническом сотрудничестве ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ» и ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады» выполняют региональный модуль проекта: проводят комплексную фенотипическую оценку и готовят биологические образцы для выделения ДНК и последующего генотипирования. Для интеграции в федеральную базу отобраны 13 сортов яблони самарской селекции: Орлинка, Масловское, Дочь папировки, Спартак, Осиповское, Память Королева, Александр Бойко, Самара, Оригинал, Память Кедрина, Кутузовец, Куйбышевское, Жигулевское, а также 4 клоновых подвоя серии «Волга» (3, 8, 12, 18). Рабочие группы сформированы из преподавателей базовой кафедры «Садоводство и селекция» СамГАУ и научных сотрудников института.

На текущем этапе уже завершена оценка признаков: силы роста дерева, формы и объема кроны, типичного угла отхождения ветвей, степени подмерзания древесины и генеративных почек, фаз цветения и жизнеспособности пыльцы. Зафиксирована первичная восприимчивость к основным вредителям и болезням. Наблюдения будут продолжаться в течение трех лет для полной оценки фенотипического выражения признаков.

«Включение самарских сортов в федеральную цифровую платформу – это подтверждение высокого уровня нашей научно-селекционной школы. Мы передаем в общенациональную систему данные, проверенные десятилетиями полевых исследований в зоне рискованного земледелия Среднего Поволжья. Это прямой путь к сокращению сроков создания новых сортов, снижению зависимости от импортного посадочного материала и укреплению технологического суверенитета отрасли», – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков.

Технология позволит еще до вступления дерева в пору плодоношения с высокой точностью прогнозировать урожайность, устойчивость к различным стрессам, болезням и вредителям на основе генотипа. Ожидается, что внедрение инструмента в селекционные программы повысит конкурентоспособность российской селекции и сокращения времени на создание инновационных сортов.

Фото предоставлено Минсельхозом Самарской области