Игорь Комаров: общие ценности укрепляют связи России с исламским миром

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Боровка жители получают помощь в современных условиях.
В Сергиевском районе работает новый ФАП
14 мая в спортивной школе «ЦСКА Самара» открыли новое направление обучения — вертолетный спорт.
Молодые люди с 14 до 16 лет смогут бесплатно обучаться вертолетному спорту в Самаре
16 мая 2026 года в Самаре на базе ГАУ «Спортивная школа «Чайка» завершатся учебно-тренировочные сборы команды Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».
Сборная команда региона по спортивному туризму проводит учебно-тренировочные сборы по подготовке к «Туриаде-2026»
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи. Около Дворца бракосочетаний Самарского района супружеские пары высадили саженцы деревьев.
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В онлайн-этапе открытого отбора участников международной арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний — 2026» определились регионы-лидеры.
«Ледокол знаний — 2026»: Самарская область лидирует по количеству участников в международном проекте 
В связи с работами по замене задвижек на сетях водоснабжения с 10:00 21 мая до 06:00 22 мая будет отключено ХВС по нескольким адресам в Самаре.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы 
Тринадцать сортов яблони и четыре клоновых подвоя селекции НИИ «Жигулевские сады» станут частью национальной базы данных, которая ляжет в фундамент ускоренной селекции нового поколения.
Самарские сорта войдут в основу единой федеральной селекционной платформы по яблоне
15 мая 2026 года в Казани Игорь Комаров принял участие в пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром».
Игорь Комаров: общие ценности укрепляют связи России с исламским миром
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Игорь Комаров: общие ценности укрепляют связи России с исламским миром

15 мая 2026 года в Казани полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров принял участие в пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром».

В 2026 году Группа, объединяющая политиков, дипломатов и экспертов из десятков стран, отмечает 20-летие деятельности, направленной на укрепление доверия и развитие взаимодействия между народами и государствами.

Среди почётных гостей – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, советник Председателя Группы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Фарит Мухаметшин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсеф бин Мохаммед Аль-Дубейи.

В заседании приняли участие более 100 государственных и общественных деятелей, лидеров духовных институтов мировых религий, представителей деловых и научных кругов России и зарубежных стран, в том числе Алжира, Египта, Ливии, Объединённых Арабских Эмиратов, Омана, Палестины, Туниса, Саудовской Аравии, Казахстана, Таджикистана и других государств.

Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир» возглавляет глава Татарстана Рустам Минниханов.

Приветствие Президента России Владимира Путина участникам мероприятия зачитал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. В обращении Главы государства отмечено, что Россия на протяжении веков остаётся страной, где в мире и согласии живут представители разных народов и религий, и Татарстан по праву является одним из ярких примеров бережного отношения к традициям межнационального и межконфессионального согласия.

«Ислам – это одна из мировых, широко распространённых в России религий, его исповедуют миллионы наших граждан, которые вносят важный вклад в развитие отечественной экономики и науки, культуры и социальной сферы. Мы стремимся углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами. Активно взаимодействуем на внешнеполитической арене, вместе реализуем перспективные проекты – в энергетике, промышленности, информационных технологиях, строительстве, сельском хозяйстве, финансах, образовании, медицине, туризме и других областях. В качестве наблюдателя Россия участвует в работе Организации исламского сотрудничества», – говорится в тексте (подробнее на сайте http://www.kremlin.ru/events/president/letters/79722 ).

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров в своем выступлении подчеркнул: «В Приволжском федеральном округе более 80% жителей положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Устойчивость к внешнему давлению и внутренняя солидарность формируется, в том числе через традиционные ценности, разделяемые подавляющим большинством граждан России. Наша страна на протяжении многих столетий является живым воплощением принципа «единства многообразия», и это находит отражение во всех сферах общественной жизни».

Приветствие участникам заседания также направил Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха.

Глава Татарстана отметил историческую роль Группы как эффективного инструмента для выстраивания диалога с исламским миром. «Сегодня отношения между Россией и странами Организации исламского сотрудничества стали более конструктивными и приобрели целостный и многосторонний характер. Это укрепило наш диалог и взаимопонимание, расширило границы совместной работы. Близость подходов к ключевым проблемам мировой политики, общность нравственных ценностей – все это особенно актуально для нашей страны как многонационального государства», – сказал Рустам Минниханов.

 

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
