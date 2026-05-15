«Ледокол знаний — 2026»: Самарская область лидирует по количеству участников в международном проекте 

В онлайн-этапе открытого отбора участников международной арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний — 2026» определились регионы-лидеры. Самарская область вошла в десятку самых активных. Принять участие в отборе, финалом которого станет экспедиция на настоящем атомном ледоколе к Северному полюсу, могут все желающие школьники и студенты колледжей 14-16 лет. Для участия необходимо подать заявку на сайте https://polus.atom.online до 24 мая включительно. Седьмой сезон проекта посвящен Году единства народов России.

За две недели со старта научно-просветительского проекта «Росатома» «Ледокол знаний — 2026» более 34 000 школьников и студентов СПО из всех 89 регионов России начали выполнять задания конкурса.



Треки седьмого сезона: «Искатель» (будущие учёные и научные журналисты), «Создатель» (будущие инженеры и проектировщики) и «Мастер» (будущие представители высококвалифицированных рабочих профессий). Самым популярным среди участников стал трек «Искатель» — 58% от всех участников.

Наиболее активными стали участники из топ-10 регионов:

Москва — 1 677 участников;

Краснодарский край — 1 493 участника;

Санкт-Петербург — 1 234 участника;

Ростовская область — 1 188 участников;

Свердловская область — 1 183 участника;

Московская область — 1 108 участников;

Нижегородская область — 1 049 участников;

Ставропольский край — 976 участников;

Челябинская область — 799 участников;

Самарская область — 798 участников.



Чтобы стать участником арктической экспедиции «Росатома» ребята в возрасте 14-16 лет должны подать заявку на сайте polus.atom.online до 24 мая 2026 года включительно.



96 лучших участников по итогам онлайн-отбора получат приглашение на окружные очные полуфиналы, которые пройдут на базе молодёжных центров Росмолодёжи. Финал состоится в Москве в июне, а экспедиция к Северному Полюсу — в августе.



«Попробовать может каждый: ведь экспедиция на Северный полюс — это незабываемо. Система отбора открытая и прозрачная — понятные этапы, объективная оценка, равные условия для всех. Интересные задания, которые не просто проверяют твои знания и навыки, но и расширяют кругозор. Благодаря проекту я поняла, что хочу изучать квантовые технологии», — рассказала Марина Барашкова (Ногинск), победитель «Ледокола знаний — 2025».



Вместе с российскими участниками в экспедицию к Северному полюсу в августе 2026 года отправятся школьники из 22 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.

