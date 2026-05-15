Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Боровка жители получают помощь в современных условиях.
В Сергиевском районе работает новый ФАП
14 мая в спортивной школе «ЦСКА Самара» открыли новое направление обучения — вертолетный спорт.
Молодые люди с 14 до 16 лет смогут бесплатно обучаться вертолетному спорту в Самаре
16 мая 2026 года в Самаре на базе ГАУ «Спортивная школа «Чайка» завершатся учебно-тренировочные сборы команды Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».
Сборная команда региона по спортивному туризму проводит учебно-тренировочные сборы по подготовке к «Туриаде-2026»
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи. Около Дворца бракосочетаний Самарского района супружеские пары высадили саженцы деревьев.
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В онлайн-этапе открытого отбора участников международной арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний — 2026» определились регионы-лидеры.
«Ледокол знаний — 2026»: Самарская область лидирует по количеству участников в международном проекте 
В связи с работами по замене задвижек на сетях водоснабжения с 10:00 21 мая до 06:00 22 мая будет отключено ХВС по нескольким адресам в Самаре.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы 
Тринадцать сортов яблони и четыре клоновых подвоя селекции НИИ «Жигулевские сады» станут частью национальной базы данных, которая ляжет в фундамент ускоренной селекции нового поколения.
Самарские сорта войдут в основу единой федеральной селекционной платформы по яблоне
15 мая 2026 года в Казани Игорь Комаров принял участие в пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром».
Игорь Комаров: общие ценности укрепляют связи России с исламским миром
В онлайн-этапе открытого отбора участников международной арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний — 2026» определились регионы-лидеры. Самарская область вошла в десятку самых активных. Принять участие в отборе, финалом которого станет экспедиция на настоящем атомном ледоколе к Северному полюсу, могут все желающие школьники и студенты колледжей 14-16 лет. Для участия необходимо подать заявку на сайте https://polus.atom.online до 24 мая включительно. Седьмой сезон проекта посвящен Году единства народов России.

За две недели со старта научно-просветительского проекта «Росатома» «Ледокол знаний — 2026» более 34 000 школьников и студентов СПО из всех 89 регионов России начали выполнять задания конкурса.
 
Треки седьмого сезона: «Искатель» (будущие учёные и научные журналисты), «Создатель» (будущие инженеры и проектировщики) и «Мастер» (будущие представители высококвалифицированных рабочих профессий). Самым популярным среди участников стал трек «Искатель» — 58% от всех участников.

 Наиболее активными стали участники из топ-10 регионов:

Москва — 1 677 участников;
Краснодарский край — 1 493 участника;
Санкт-Петербург — 1 234 участника;
Ростовская область — 1 188 участников;
Свердловская область — 1 183 участника;
Московская область — 1 108 участников;
Нижегородская область — 1 049 участников;
Ставропольский край — 976 участников;
Челябинская область — 799 участников;
 Самарская область — 798 участников. 


Чтобы стать участником арктической экспедиции «Росатома» ребята в возрасте 14-16 лет должны подать заявку на сайте polus.atom.online до 24 мая 2026 года включительно.
 
96 лучших участников по итогам онлайн-отбора получат приглашение на окружные очные полуфиналы, которые пройдут на базе молодёжных центров Росмолодёжи. Финал состоится в Москве в июне, а экспедиция к Северному Полюсу — в августе.
 
«Попробовать может каждый: ведь экспедиция на Северный полюс — это незабываемо. Система отбора открытая и прозрачная — понятные этапы, объективная оценка, равные условия для всех. Интересные задания, которые не просто проверяют твои знания и навыки, но и расширяют кругозор. Благодаря проекту я поняла, что хочу изучать квантовые технологии», — рассказала Марина Барашкова (Ногинск), победитель «Ледокола знаний — 2025».
 
Вместе с российскими участниками в экспедицию к Северному полюсу в августе 2026 года отправятся школьники из 22 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.
 

