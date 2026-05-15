Молодые люди с 14 до 16 лет смогут бесплатно обучаться вертолетному спорту в Самаре

14 мая в спортивной школе «ЦСКА Самара» открыли новое направление обучения — вертолетный спорт. Это первая в России ведомственная школа, где молодые люди с 14 до 16 лет смогут обучаться вертолетному спорту по бесплатной образовательной программе. В торжественном открытии секции приняли участие глава города Самары Иван Носков и начальник филиала ЦСКА Самара Роман Махонин.



В торжественном построении участвовали обучающиеся спортивной школы «ЦСКА Самара», юнармейцы Самарского спортивного лицея и курсанты военного учебного центра Самарского университета.



На тренировочной базе с современной авиационной техникой воспитанники самарской секции воздушного спорта смогут отрабатывать на практике полеты, прыжки с парашютом и физическую подготовку. Дополнительно на курсе будут проходить теоретические занятия по физике, аэродинамике, метеорологии и навигации. Как отметил начальник филиала ЦСКА Самара Роман Махонин, данная инициатива реализуется с целью подготовки спортивного резерва для спортивной команды ЦСКА и Вооруженных Сил РФ, военно-патриотического воспитания молодежи.



«Дети смогут принять участие в официальных спортивных соревнованиях. Юным спортсменам, выполнившим соответствующие нормативы, будут присваиваться спортивные разряды и звания, они получат теоретические знания и навыки управления вертолетом, специальным оборудованием, а также навыки для выполнения спортивных упражнений», — отметила единственная девушка-командир вертолета в пилотажной группе ЦСКА, летчик-инструктор аэроклуба самарского филиала ЦСКА Елена Прокофьева (Дробышева).



В настоящее время аэродром «Кряж», где будут заниматься воспитанники вертолетной секции, является основным местом выполнения полетов авиации Аэроклуба ЦСКА, а также предназначен для обеспечения перелетов транспортных самолетов и вертолетов. Здесь базируются 4 вертолета Ми-8 и 10 вертолетов Ми-2 — показательные полеты на них гостям торжественного мероприятия продемонстрировали опытные пилоты.

