«РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

12 мая

В связи с ремонтными работами на НСП №117 с 09:30 до 13:30 будет отключено ХВС по адресам: Московское шоссе, 252, 252А, 252Б, 252В, 254; ул. Ново-Вокзальная, 247, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б; ул. Аминева, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12.

13 мая

В связи с ремонтными работами на НСП №38 с 10:00 до 11:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Мориса Тореза, 101А, 105А; ул. Аэродромная, 72А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.