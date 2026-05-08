В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
Участники второго потока региональной программы «Школа героев» продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками.
В Самаре прошли тренировочные пожарно-тактические учения, в ходе которых был отработан сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании администрации Советского района.
По информации Приволжского УГМС в ночные и утренние часы 10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С.
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
12 и 13 мая «РКС-Самара» проведут плановые ремонтные работы в Самаре.
19 мая 2026 года горнолыжный курорт «Хвалынь» в Саратовской области превратится в эпицентр приключений: в тринадцатый раз откроется спортивно-туристский лагерь «Туриада».
В Самарской области началась работа по формированию заявок для участия в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Участники второго потока «Школы героев» получили дипломы

120
Участники второго потока региональной программы «Школа героев» продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками.

Участники второго потока региональной программы «Школа героев» получили документы об окончании обучения. Напомним, программа запущена по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — «Время героев».

Дипломы о профессиональной переподготовке вручил заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов.

«Документ, который вы сегодня получаете, – это подтверждение знаний и навыков, приобретенных вами во время обучения, — отметил Вячеслав Романов. – Уверен, они вам пригодятся. Пример участников первого потока, которые сегодня работают в органах власти и на предприятиях, это доказывает. Желаю вам не останавливаться. Те проекты, которые вы разработали с наставниками, – практические, глубокие, они показывают вашу заинтересованность в жизни региона. Желаю, чтобы на этом пути служению страны вы добились грандиозных успехов».

Целью программы, которую реализует АНОО ДПО «Таволга» в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, было дать участникам специальной военной операции компетенции для успешной работы на государственной и муниципальной службе. За время обучения они не только получили новые знания, но и расширили круг общения, не только приобретали, но и делились опытом.

«С вами, как и с участниками первого потока, мы практически сроднились, — обратилась к выпускникам министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Программа обучения не была формальной, каждый ваш проект направлен на решение важных для региона вопросов. Мы обязательно будем помогать и поддерживать вас в дальнейшей деятельности».

Участники делились впечатлениями об обучении и рассказывали о своих проектах.

«В первую очередь мы обрели новую семью из числа товарищей, наших педагогов и наставников, — отметил выпускник второго потока «Школы героев» Петр Филькин. — Обновили свои знания, работали над интересными проектами. Мой проект касается экологии – он предполагает создание площадок для сбора батареек, макулатуры. За сдачу вторсырья люди могу получить баллы, которые можно будет потратить, к примеру, на посещение театров и кино».

Участники второго потока продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками.

