Участники второго потока «Школы героев» получили дипломы

Участники второго потока региональной программы «Школа героев» получили документы об окончании обучения. Напомним, программа запущена по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — «Время героев».

Дипломы о профессиональной переподготовке вручил заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов.

«Документ, который вы сегодня получаете, – это подтверждение знаний и навыков, приобретенных вами во время обучения, — отметил Вячеслав Романов. – Уверен, они вам пригодятся. Пример участников первого потока, которые сегодня работают в органах власти и на предприятиях, это доказывает. Желаю вам не останавливаться. Те проекты, которые вы разработали с наставниками, – практические, глубокие, они показывают вашу заинтересованность в жизни региона. Желаю, чтобы на этом пути служению страны вы добились грандиозных успехов».

Целью программы, которую реализует АНОО ДПО «Таволга» в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, было дать участникам специальной военной операции компетенции для успешной работы на государственной и муниципальной службе. За время обучения они не только получили новые знания, но и расширили круг общения, не только приобретали, но и делились опытом.

«С вами, как и с участниками первого потока, мы практически сроднились, — обратилась к выпускникам министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Программа обучения не была формальной, каждый ваш проект направлен на решение важных для региона вопросов. Мы обязательно будем помогать и поддерживать вас в дальнейшей деятельности».

Участники делились впечатлениями об обучении и рассказывали о своих проектах.

«В первую очередь мы обрели новую семью из числа товарищей, наших педагогов и наставников, — отметил выпускник второго потока «Школы героев» Петр Филькин. — Обновили свои знания, работали над интересными проектами. Мой проект касается экологии – он предполагает создание площадок для сбора батареек, макулатуры. За сдачу вторсырья люди могу получить баллы, которые можно будет потратить, к примеру, на посещение театров и кино».

Участники второго потока продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками.