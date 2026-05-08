Росреестр дал официальные разъяснения в связи с новыми случаями мошенничества в отношении владельцев загородных участков. 
Самарский Росреестр предупреждает о новых схемах мошенничества с загородными участками
14 мая в СОУНБ состоится творческая встреча, посвящённая открытию мемориальной доски Семёну Михайловичу Табачникову. Родственники, друзья и коллеги писателя поделятся с гостями воспоминаниями о нём и прочтут отрывки из произведений.
В Самарской областной научной библиотеке пройдёт встреча памяти писателя Семёна Табачникова
Апрель 2026 года стал третьим самым теплым за всю историю наблюдений
7 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялся финал конкурса художественного чтения «Голоса фронта». Лучшие участники со всех концов Самарской области выступили на сцене перед зрителями и членами жюри.
СОУНБ: финалисты конкурса «Голоса фронта» прочитали стихотворения со сцены библиотеки
У половины россиян кошки контролируют уборку лотка, у трети — будят в пять утра
Первый очаг возник 7 мая на территории Похвистневского лесничества. Огонь перешёл в лесной массив с сопредельного участка, где горел сухой камыш.
Минприроды СО: лесопожарные силы за сутки ликвидировали два лесных пожара
Пять новых предприятий Самарской области получили право использовать региональную символику «Самарский продукт», подтвердив местное происхождение своей продукции.
Пять предприятий региона получили знак «Самарский продукт»
В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
В селе Султангулово Похвистневского района открылся новый модульный ФАП 
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Минприроды СО: лесопожарные силы за сутки ликвидировали два лесных пожара

Первый очаг возник 7 мая на территории Похвистневского лесничества. Огонь перешёл в лесной массив с сопредельного участка, где горел сухой камыш.

Благодаря слаженной работе специалистов оба возгорания были оперативно локализованы и не получили серьёзного распространения.

Первый очаг возник 7 мая на территории Похвистневского лесничества. Огонь перешёл в лесной массив с сопредельного участка, где горел сухой камыш. От лесного хозяйства на месте работали 11 человек и 4 единицы техники. Ситуацию осложнил ветер 7-10 м/с, но пламя удалось остановить на площади 3,1 гектара.

Второй случай зафиксирован утром 8 мая в Кинельском лесничестве. Причиной послужило неосторожное обращение с огнём. Лесники отреагировали незамедлительно — возгорание ликвидировано на минимальной площади, составившей всего 24 квадратных метра.

В связи с сохраняющейся высокой пожарной опасностью министерство напоминает: на территории региона до 15 октября действует особый противопожарный режим. Разведение любого открытого огня в лесах и на прилегающих землях в этот период категорически запрещено. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы — от 40 тысяч рублей.

Сообщить о замеченном возгорании или фактах нарушения режима можно на прямую линии лесной охраны: 8 846 231 00 63.

 

Фото:   минприроды СО

Участники второго потока региональной программы «Школа героев» продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками.
08 мая 2026, 15:25
Участники второго потока «Школы героев» получили дипломы
Участники второго потока региональной программы «Школа героев» продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками. Общество
В Самаре прошли тренировочные пожарно-тактические учения, в ходе которых был отработан сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании администрации Советского района.
08 мая 2026, 15:11
Пожарные отработали действия при возгорании в административном здании в Самаре
В Самаре прошли тренировочные пожарно-тактические учения, в ходе которых был отработан сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании администрации... Общество
По информации Приволжского УГМС в ночные и утренние часы 10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С.
08 мая 2026, 15:05
10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С
По информации Приволжского УГМС в ночные и утренние часы 10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С. Экология
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
