Апрель 2026 года стал третьим самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщила Европейская климатическая служба Copernicus.

Теплее были только показатели в аналогичных месяцах в 2024 и 2025 годах. Средняя температура приземного воздуха в апреле 2026 года составила 14,89 градуса по Цельсию, что на 1,43 градуса выше, чем в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

В течение апреля среднесуточная температура поверхности моря достигла второго наивысшего значения за всю историю наблюдений — 21 градуса Цельсия. Рекордной температура была в 2024 году. В Европе средняя температура апреля — 8,88 градуса — превысила норму на 0,5 градуса, оказавшись таким образом на десятом месте. При этом погода разнилась по регионам: на большей части юго-западной Европы она значительно превышала средние значения, а в Испании апрель стал самым теплым за всю историю наблюдений. Восточная Европа, напротив, переживала более холодную, чем обычно, погоду, пишет Лента.