Розничная продажа алкоголя будет запрещена в Самаре в День Победы

9 мая в историческом центре Самары будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Это связано с проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ограничения вводятся распоряжением Правительства Самарской области и будут действовать с 8:00 до 23:00.
Запрет будет действовать в границах следующих улиц:
- ул. Вилоновской (от Фрунзе до Галактионовской),
- ул. Галактионовской (от Красноармейской до Вилоновской),
- ул. Красноармейской (от Максима Горького до Галактионовской),
- ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской),
- ул. Молодогвардейской (от Ленинградской до Маяковского),
- ул. Максима Горького (от Красноармейской до Вилоновской).
Не распространяется указанный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
