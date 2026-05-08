Розничная продажа алкоголя будет запрещена в Самаре в День Победы

9 мая в историческом центре Самары будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Это связано с проведением мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Ограничения вводятся распоряжением Правительства Самарской области и будут действовать с 8:00 до 23:00.



Запрет будет действовать в границах следующих улиц:

- ул. Вилоновской (от Фрунзе до Галактионовской),

- ул. Галактионовской (от Красноармейской до Вилоновской),

- ул. Красноармейской (от Максима Горького до Галактионовской),

- ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской),

- ул. Молодогвардейской (от Ленинградской до Маяковского),

- ул. Максима Горького (от Красноармейской до Вилоновской).



Не распространяется указанный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Фото: ппресс-служба администрации Самары