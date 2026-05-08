Самарские школьники присоединились к акции «Бессмертный полк» в дополнительных форматах

Жители Самары в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне присоединяются к всероссийской акции «Бессмертный полк» в дополнительных форматах. В школах и детских садах дети вместе с учителями и воспитателями организуют «Стены памяти» и размещают на них портреты своих героев. Также в ряде учреждений провели мини-шествия «Бессмертного полка», в которых приняли участие ученики и педагоги.



«В этом году «Бессмертный полк» не пройдет по площади Куйбышева и улицам Самары, но от этого никак не зависит наша память о героях Великой Отечественной войны и о тех, кто ковал Победу в тылу. «Бессмертный полк» - это не только шествие. Он живёт в сердцах людей, на страницах семейных альбомов, в рассказах, которые мы передаются детям и внукам. Он - в онлайн‑акциях, в школьных проектах, в фотографиях родных на окнах домов. Благодарю всех, кто участвует в памятных акциях, привлекает к ним детей и готовится встретить праздник Великой Победы», - сказал глава города Самары Иван Носков.



Также в самарских школах проходят и другие акции, посвященные Дню Победы - «Вальс Победы», «Письмо солдату», «Голубь мира». Школьники и воспитанники детских садов, учреждений допобразования Самары присоединились к акции «Окна Победы», которую накануне праздника проводит «Движение первых»: оформляют окна своих квартир, домов, классов рисункам, картинками, фотографиями, посвящёнными Победе. Скачать их можно на сайте https://акции.будьвдвижении.рф.



«Мы торжественно отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы, весь май проходит под эгидой этой даты. Два дня подряд у нас были малые парады, мы поздравляли ветеранов, провели «Бессмертный полк». Это важно для наших детей, потому что помогает сохранить память о подвиге, учит уважению к истории и даёт возможность прикоснуться к семейной и общенациональной памяти», – сказала директор школы №121 Татьяна Моргунова.



Самым масштабным и популярным форматом акции остается «Бессмертный полк онлайн». 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте https://2026.polkrf.ru, а также на региональных телеканалах Самарской области начнется онлайн-шествие Бессмертного полка.

