Участвовать в «МолоТе» всей семьей: для участников проекта прошла семейная эстафета

Команды предприятий Самарской области продолжают соревноваться на площадках проекта для работающей молодежи «МолоТ».

В строительно-энергетическом колледже имени П.Мачнева провели семейную эстафету. В ней могли принять участие работники предприятий реального сектора экономики - молодые семьи с детьми от 6 до 11 лет.

«Мы активная семья, - рассказали члены семьи Сусликовых из ООО «Оргэнергокапитал», - в первых рядах вызвались поддержать честь своего предприятия. Также хочется, чтобы у нашего ребенка был опыт участия в различных соревнованиях. Рады провести время позитивно».

Участники прошли четыре станции: баскетбольные броски с плеч, интеллектуальная разминка со словами, обводка конусов тремя разными мячами, а заключительным этапом соревнования стал общий забег семьей в одном обруче.

«Понравилась атмосфера, организация, - поделился Айрат Вагапов из АО «Самарский завод электромонтажных изделий». – Даже конкурируя, команды поддерживали друг друга. Для нас подготовили интересные испытания. Хочется, чтобы такие соревнования были традиционными».

Семейная эстафета прошла динамично и весело. Семья Сусликовых от ООО «Оргэнергокапитал» стала победителем.

Впереди – соревнования в различных видах спорта, а в июне будут подведены итоги регионального этапа проекта. Напоминаем, «Молот» (Молодежный труд) - это проект Приволжского федерального округа для работающей молодежи, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Победители регионального этапа будут представлять Самарскую область на окружном финале в Перми.

