Участвовать в «МолоТе» всей семьей: для участников проекта прошла семейная эстафета

Температура воздуха 9 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 мая в регионе без осадков, до +20°С
С 12 мая в работу садово-дачных автобусов маршрутов № 172 и № 174 вносятся изменения. В связи с капремонтом путепровода над железнодорожными путями движение транспорта от участка автодороги Самара – Большая Черниговка (17+597 км) до автодороги Самара-Волг
Временные изменения внесены в работу 14 садово-дачных и городских автобусных маршрутов
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы будет выставлен Почетный караул.
Юнармейцы Самары заступят в Почетный караул у Вечного огня в День Победы
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары.
Скорректировано временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением мероприятий Дня Победы
6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026».
120 самарцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»
В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны. 
В образовательных учреждениях региона продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая руководство Главного управления МВД России по Самарской области почтило память сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Руководство ГУ МВД СО почтило память сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной Войны
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Участвовать в «МолоТе» всей семьей: для участников проекта прошла семейная эстафета

Команды предприятий Самарской области продолжают соревноваться на площадках проекта для работающей молодежи «МолоТ».  

В строительно-энергетическом колледже имени П.Мачнева провели семейную эстафету. В ней могли принять участие работники предприятий реального сектора экономики - молодые семьи с детьми от 6 до 11 лет.
«Мы активная семья, - рассказали члены семьи Сусликовых из ООО «Оргэнергокапитал», - в первых рядах вызвались поддержать честь своего предприятия. Также хочется, чтобы у нашего ребенка был опыт участия в различных соревнованиях. Рады провести время позитивно». 
Участники прошли четыре станции: баскетбольные броски с плеч, интеллектуальная разминка со словами, обводка конусов тремя разными мячами, а заключительным этапом соревнования стал общий забег семьей в одном обруче.
«Понравилась атмосфера, организация, - поделился Айрат Вагапов из АО «Самарский завод электромонтажных изделий». – Даже конкурируя, команды поддерживали друг друга. Для нас подготовили интересные испытания. Хочется, чтобы такие соревнования были традиционными».
Семейная эстафета прошла динамично и весело. Семья Сусликовых от ООО «Оргэнергокапитал» стала победителем.
Впереди – соревнования в различных видах спорта, а в июне будут подведены итоги регионального этапа проекта. Напоминаем, «Молот» (Молодежный труд) - это проект Приволжского федерального округа для работающей молодежи, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Победители регионального этапа будут представлять Самарскую область на окружном финале в Перми.

 

 

Фото:  Минтруд Самарской области

