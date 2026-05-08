Кинологи УФСИН СО помогли найти пропавшую пенсионерку в районе поселка Красная глинка

Сотрудники кинологических подразделений ИК-5 и ИК-10 УФСИН России по Самарской области приняли участие в поисках 88-летней жительницы посёлка Красная Глинка, которая пропала 3 мая 2026 года.

Информация о пропаже поступила в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» спустя почти двое суток после её исчезновения. Поиски осложнялись большим количеством лесных массивов, сложным рельефом местности и отсутствием устойчивой связи.

Для проведения поисковых мероприятий были привлечены специалисты-кинологи УФСИН России по Самарской области.

Кинологи совместно с добровольцами «ЛизаАлерт», сотрудниками полиции и местными жителями обследовали лесные участки, отрабатывали маршруты возможного передвижения пропавшей, проверяли труднодоступные направления и овраги.

Поиск продолжался в круглосуточном режиме. За два дня поисковыми группами было пройдено более 190 километров. Благодаря слаженной работе всех служб и добровольцев пенсионерка была обнаружена живой в глубине лесного массива.

УФСИН России по Самарской области выражает благодарность всем участникам поисковой операции за оперативность, неравнодушие и совместную работу, благодаря которой удалось сохранить человеческую жизнь.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области