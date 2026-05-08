Дефицит бюджета РФ за четыре месяца 2026 года достиг 5,87 трлн рублей

Температура воздуха 9 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 мая в регионе без осадков, до +20°С
С 12 мая в работу садово-дачных автобусов маршрутов № 172 и № 174 вносятся изменения. В связи с капремонтом путепровода над железнодорожными путями движение транспорта от участка автодороги Самара – Большая Черниговка (17+597 км) до автодороги Самара-Волг
Временные изменения внесены в работу 14 садово-дачных и городских автобусных маршрутов
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы будет выставлен Почетный караул.
Юнармейцы Самары заступят в Почетный караул у Вечного огня в День Победы
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. скорректирована схема организации движения в историческом центре Самары.
Скорректировано временное ограничение движения транспорта в Самаре в связи с проведением мероприятий Дня Победы
6 мая в Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант - 2026».
120 самарцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»
В Строительно-энергетическом колледже им. П.Мачнева прошел Бал Победы, посвященный подвигам героев Великой Отечественной войны. 
В образовательных учреждениях региона продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы
В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая руководство Главного управления МВД России по Самарской области почтило память сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной Войны.
Руководство ГУ МВД СО почтило память сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной Войны
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Дефицит бюджета РФ за четыре месяца 2026 года достиг 5,87 трлн рублей

Министерство финансов России опубликовало данные об исполнении федерального бюджета за январь-апрель 2026 года. Согласно отчёту ведомства, дефицит за этот период составил 5,87 трлн рублей. Это на 2,94 трлн рублей (или в два раза) выше показателя аналогичного периода прошлого года, когда дефицит находился на уровне 2,9 трлн рублей. В процентном отношении к ВВП текущий дефицит оценивается в 2,5%.

В Минфине пояснили, что рост дефицита в начале года «главным образом обусловлен опережающим финансированием расходов». Иными словами, бюджетные средства направлялись по ряду статей быстрее, чем поступали доходы. При этом ведомство не уточнило, на какие именно цели были сделаны авансовые траты. Для сравнения: в январе-апреле 2025 года дефицит составлял 1,4% ВВП — почти вдвое меньше текущего уровня 2,5%.

В министерстве также подчеркнули, что параметры федерального бюджета формируются в соответствии с бюджетным правилом. Это, как утверждают чиновники, обеспечивает долгосрочную устойчивость системы. В частности, бюджетное правило, по замыслу Минфина, усиливает сдерживающее влияние операций бюджетного сектора на инфляцию, а на среднесрочном горизонте должно поддерживать сбалансированность бюджетной системы и макроэкономическую стабильность.

Напомним, что законом о бюджете на 2026 год был запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Текущий показатель за четыре месяца (5,87 трлн) уже значительно превысил годовой план, пишет МК. 

В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники
8 мая 2026  19:12
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
