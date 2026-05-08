Дефицит бюджета РФ за четыре месяца 2026 года достиг 5,87 трлн рублей

Министерство финансов России опубликовало данные об исполнении федерального бюджета за январь-апрель 2026 года. Согласно отчёту ведомства, дефицит за этот период составил 5,87 трлн рублей. Это на 2,94 трлн рублей (или в два раза) выше показателя аналогичного периода прошлого года, когда дефицит находился на уровне 2,9 трлн рублей. В процентном отношении к ВВП текущий дефицит оценивается в 2,5%.

В Минфине пояснили, что рост дефицита в начале года «главным образом обусловлен опережающим финансированием расходов». Иными словами, бюджетные средства направлялись по ряду статей быстрее, чем поступали доходы. При этом ведомство не уточнило, на какие именно цели были сделаны авансовые траты. Для сравнения: в январе-апреле 2025 года дефицит составлял 1,4% ВВП — почти вдвое меньше текущего уровня 2,5%.

В министерстве также подчеркнули, что параметры федерального бюджета формируются в соответствии с бюджетным правилом. Это, как утверждают чиновники, обеспечивает долгосрочную устойчивость системы. В частности, бюджетное правило, по замыслу Минфина, усиливает сдерживающее влияние операций бюджетного сектора на инфляцию, а на среднесрочном горизонте должно поддерживать сбалансированность бюджетной системы и макроэкономическую стабильность.

Напомним, что законом о бюджете на 2026 год был запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Текущий показатель за четыре месяца (5,87 трлн) уже значительно превысил годовой план, пишет МК.