Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Песни Победы» исполняют самарцы накануне 9 мая

В преддверии 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия и акции. Жители вместе исполняют военные песни для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, присоединяются к всероссийским патриотическим акциям «Песни Победы» и «Поем всем двором».

Ученики школ №116, №121 и воспитанники театра танца «Эклипс» исполнили «Песни Победы» в сквере у поликлиники №13 по улице Гагарина. В концертной программе - песни о героях и боевых товарищах под аккомпанемент баяна, танцевальные номера. Для всех желающих работала полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем.

«Наше поколение выросло на подвигах героев той Великой Отечественной войны — на примерах мужества, самоотверженности и беззаветной любви к Родине. И очень хочется, чтобы последующие поколения не просто знали о тех событиях из учебников, но и по‑настоящему видели, чувствовали и осознавали духовную силу наших прадедов. Особенно отрадно, что в акции «Песни Победы» принимают участие младшие школьники, которые только начинают изучать историю нашей страны, молодёжь. Это значит, память о Победе будет передаваться из поколения в поколение», - сказал глава Железнодорожного района города Самары Вадим Тюнин.

Такая же акция прошла на сцене сквера в квартале 2 поселка Красная Глинка – там выступил фолк-дуэт «Вереск» и соло-вокалисты. Помимо полевой кухни для гостей организовали детские игры, конкурсы и викторины с подарками. В Октябрьском районе Самары представители активной молодежи оформили Стену Бессмертного полка с фотографиями ветеранов, она установлена во дворе у дома №137 по улице Мичурина.

«Это не просто памятный уголок, а место силы, где каждый житель района может почтить своего героя. Стена уже открыта: жители могут приносить фотографии своих родственников - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов — и размещать их на стенде. Их подвиги не должны быть забыты. Пусть лица победителей встречают нас на улицах района, напоминая о цене мира», - подчеркнула председатель ТОС № 7 Октябрьского района Лариса Антипенкова.

В Кировском районе провели «Самарскую Ленту Победы» - городской проект, объединяющий учеников 129 образовательных учреждений, которые представили патриотические панно, созданные собственными руками. Члены ТОС «Орбита» в Промышленном районе накануне праздника оформляют Георгиевские ленты в технике «канзаши». Среди изготовленных атрибутов – цветы гвоздики, голуби и журавли из бумаги.

Кроме того, накануне 9 мая учащиеся самарских школ участвуют во Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату», в районах поздравляют с мини-парадами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, праздничные линейки и уроки Мужества в школах.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

