Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт пляжного сезона в Самарской области намечен на 15 июня. Однако дата может измениться.
Летом в регионе планируют обустроить и открыть 64 пляжа
В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном Дню радио, и вручил почетные награды сотрудникам отрасли связи.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим сотрудникам отрасли связи
6 мая, в Доме культуры «Октябрь» Красноглинского района г. Самары состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, организованный по инициативе Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области для жителей и гостей Самары.
В Самаре прошел концерт, посвященный 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Сегодня, 7 мая, в ПривГУПС состоялся митинг-концерт с участием студентов и преподавателей университета, посвящённый 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Бессмертный полк»: в губернии продолжаются памятные мероприятия
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пригорки Исаклинского района возвели за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
В селе Пригорки открылся современный модульный ФАП
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
7 мая утром на автодороге "Урал - Муханово - Садгород" столкнулись Daewoo Matiz и LADA Vesta.
В Кинель-Черкасском районе на автодороге столкнулись два автомобиля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.22
-0.12
EUR 88.06
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре

247
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.

В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области. Оно прошло на площадке завода «Авиаагрегат» с участием главного федерального инспектора по Самарской области Михаила Феоктистова, руководителей предприятий ОПК региона, представителей областного правительства, администрации г.о. Самара, областной прокуратуры.
Губернатор отметил, что штаб, созданный по его поручению два года назад как площадка для оперативного решения насущных вопросов предприятий ОПК, их всесторонней поддержки, собирается в шестой раз.
«Предприятия ставили перед правительством региона, муниципальным образованием, органами прокуратуры те проблемы, которые в оперативном плане должны решаться всесторонне. Эти вопросы были связаны с функционированием образовательных учреждений, где учатся дети заводчан, продленными сменами, потому что режим работы предприятий в этот период особый. Также - с подъездными путями, обеспечением качественными ресурсами без активной претензионной работы со стороны ресурсоснабжающих организаций. Все эти вопросы были отработаны», - напомнил Вячеслав Федорищев.
Вместе с тем, как подчеркнул глава региона, остаются вопросы, требующие пристального внимания и контроля, особенно в части антитеррористической защищенности объектов ОПК. Губернатор обозначил руководителям предприятий оперативную обстановку, довел решения оперштаба по организации безопасности в регионе. В ходе заседания были заслушаны доклады по повестке, совместно обсуждены возможные решения. «Учитывая текущие угрозы, взаимодействуем более четко, меры безопасности усиливаем», - отметил Вячеслав Федорищев.
Также на заседании обсудили подготовку к предстоящим в сентябре выборам нового состава Государственной Думы РФ и регионального парламента. Генеральный директор АО «Авиаагрегат» Денис Гараев принял решение участвовать в избирательной кампании по выборам в Самарскую Губернскую Думу, выдвинул свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». «Как губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» поддерживаю Дениса Сергеевича. Полагаю, что таких людей - настоящих, крепких и волевых, за которыми стоят большие коллективы, очень не хватает в областной думе», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Глава региона передал поздравления с наступающим праздником - Днем Победы – трудовым коллективам предприятий, напомнив, что в годы Великой Отечественной войны Куйбышевская область внесла большой вклад в разгром врага, стала кузницей оружия Победы.
«В регион было эвакуировано более 20 крупных промышленных предприятий, и в кратчайшие сроки буквально с колес они развернули свою деятельность, выпускали боевые самолеты, минометы, артиллерийские снаряды, авиабомбы, горючее и продовольствие. При этом важную роль в достижении Победы сыграло предприятие «Авиаагрегат», где мы сегодня работаем. Тогда оно называлось завод №35, выпустило 90 тысяч винтов, в том числе для нашего легендарного штурмовика ИЛ-2, - сказал губернатор. - За выполнение этого важного правительственного задания завод был награжден орденом Красной Звезды. Я очень рад заметить, что предприятие продолжает славные традиции, и руководство, и все, кто здесь трудятся, с не меньшим упорством выполняют поставленную задачу».
Вячеслав Федорищев отметил, что, продолжая трудовые традиции, все предприятия оборонно-промышленного комплекса региона сегодня укрепляют обороноспособность страны, делают все для того, чтобы приблизить победу в рамках специальной военной операции. «Прошу вас передать поздравления трудовым коллективам, пожелания успеха в работе, реализации всех производственных планов», - добавил он, обращаясь к руководителям предприятий.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
05 мая 2026, 20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников... Общество
854
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
05 мая 2026, 18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области.... Политика
1407
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
04 мая 2026, 19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного... Политика
985
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
243
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
7 мая 2026  12:02
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
352
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
7 мая 2026  11:29
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
374
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
7 мая 2026  09:27
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
463
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
1330
Весь список