В селе Пригорки открылся современный модульный ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пригорки Исаклинского района возвели за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Теперь более 100 жителей села получают первичную медицинскую помощь непосредственно в своём населённом пункте. Ранее помощь жители получали в районной больнице.

«Открытие ФАПа - это улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей села. В медицинский пункте можно пройти осмотр, получить необходимую помощь и консультацию специалиста. Современное оснащение позволяет оказывать помощь на качественном уровне», – отметил и.о. главного врача Исаклинской центральной районной больницы Сергей Наумов.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Повышение доступности и качества медицинской помощи – в приоритете и проекта «Здоровое будущее», который реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

