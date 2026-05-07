Старт пляжного сезона в Самарской области намечен на 15 июня. Однако дата может измениться.
Летом в регионе планируют обустроить и открыть 64 пляжа
В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном Дню радио, и вручил почетные награды сотрудникам отрасли связи.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим сотрудникам отрасли связи
6 мая, в Доме культуры «Октябрь» Красноглинского района г. Самары состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, организованный по инициативе Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области для жителей и гостей Самары.
В Самаре прошел концерт, посвященный 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Сегодня, 7 мая, в ПривГУПС состоялся митинг-концерт с участием студентов и преподавателей университета, посвящённый 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Бессмертный полк»: в губернии продолжаются памятные мероприятия
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пригорки Исаклинского района возвели за счет средств областного бюджета, выделенных по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
В селе Пригорки открылся современный модульный ФАП
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
7 мая утром на автодороге "Урал - Муханово - Садгород" столкнулись Daewoo Matiz и LADA Vesta.
В Кинель-Черкасском районе на автодороге столкнулись два автомобиля
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
«Бессмертный полк»: в губернии продолжаются памятные мероприятия

Сегодня, 7 мая, в ПривГУПС состоялся митинг-концерт с участием студентов и преподавателей университета, посвящённый 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями праздника стали жители Самары, труженики тыла, ветераны университета, железнодорожных войск и участники СВО.
Мероприятие началось с торжественного выноса государственных и ведомственных флагов и знамени Победы.
Копию штурмового флага 150-й Ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружён над Рейхстагом в Берлине и стал символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вынес студент 1 курса Электротехнического факультета, курсант военно-патриотического клуба (ВПК) «Сапсан» Матвей Баженов.
«Очень горжусь своей страной, Великой Победой, и, конечно, благодарен своим далеким близким и родным, героическому поколению военных лет за возможность жить сегодня в свободной стране», – сказал Матвей Баженов.
Также в составе знаменной группы чеканили шаг отличники учебы, участники всероссийских акций «Перекличка постов №1», Парада Памяти и Парада Победы Салават Хайрутдинов, Богдан Бочанов и Замир Каримов.
С приветственным словом по случаю 81-ой годовщины Победы советского народа над фашистской Германий в Великой Отечественной войне к участникам праздника обратилась проректор по социальным вопросам и молодежной политике ПривГУПС Евгения Хоровинникова. Она отметила значимость сохранения исторической памяти, объединяющей народы России, особенно в период специальной военной операции, когда наша страна вновь столкнулось с проявлениями фашизма со стороны Запада.
«Особое значение сегодня приобретает поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это не только гуманитарная помощь, но и всесторонняя социальная, психологическая и материальная поддержка, внимание и забота о тех, кто защищает интересы нашей страны», – сказала Евгения Хоровинникова. 
Со словами поздравлений выступили представители региональных ветеранских и общественных организаций, в том числе председатель Совета ветеранов ПривГУПС Валентина Романова и председатель профсоюзной организации работников университета Валерий Тепляков.
Они напомнили молодому поколению о стойкости и мужестве железнодорожников на фронтах войны и в тылу, их непоколебимой вере в Победу.
В годы войны преподаватели и студенты железнодорожных техникумов прифронтовых железных дорог в Куйбышеве, Пензе, Саратове, Оренбурге ушли на фронт и навечно вписали свои имена в героическую летопись истории транспорта. Их фотографии были представлены в портретной галерее «Бессмертный полк» на Аллее Славы университета. «Вспомним всех поименно…» – не просто слова, это священный долг каждого гражданина нашей страны.  Портреты защитников Отечества появляются по всей Самарской области. «Стены памяти» - один из форматов Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».  Акция «Бессмертный полк» в альтернативных форматах продлится в Самарской области до 11 мая. Выбрать удобный формат участия и узнать, как присоединиться к всенародной акции памяти, можно на официальном сайте «Бессмертного полка России»: www.polkrf.ru.
Также в этот день на площадке учебного полигона ПривГУПС работали 12 интерактивных площадок студенческих, патриотических объединений вуза, а также профсоюзной организации студентов. 
Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню у Монумента Памяти, посвященного ветеранам железнодорожных войск.

 


Фото: пресс-служба ПривГУПС

