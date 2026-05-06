В Приволжском районе модернизировали работу медицинских служб

В Приволжской центральной районной клинической больнице проведен капитальный ремонт за счёт средств федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по-новому организована работа всех служб.

Теперь получить консультацию участкового врача-терапевта и педиатра, узкого специалиста, сдать анализы и пройти диагностику жители могут в одном месте — в обновленном корпусе поликлиники.

Ранее подразделения больницы были разрознены: поликлиника для взрослых располагалась в отдельном здании через дорогу, а диагностические службы находились в других корпусах, что создавало неудобства для пациентов. В ходе ремонта все отделения были объединены.

«Был выполнен капитальный ремонт главного корпуса и хирургического отделения стационара. Сюда переехали все узкие специалисты, участковая служба и отделение профилактики. В одном корпусе теперь работают лаборатория, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, рентген, флюорография, поставленные в рамках нацпроекта. Мы объединили всё в единую службу, чтобы людям было комфортно», - рассказала главный врач больницы Людмила Слепнева.

Пациентка Елена Шишина отметила, что помимо модернизации учреждения, привлекли новых высококвалифицированных специалистов, включая онколога, – ранее он отсутствовал в клинике и для получения консультации данного специалиста пациентам приходилось обращаться в Самару. Теперь же прием ведет врач-онколог Екатерина Жучкова, что значительно упрощает доступ к необходимой медицинской помощи.

«Я родилась и выросла в Приволжье. В Самаре окончила медуниверситет, после чего вернулась на малую родину по программе «Земский доктор/Земский фельдшер». Работаю в больнице с октября прошлого года. Застала процесс ремонта и вижу, насколько комфортнее стало находиться в коридорах и кабинетах больницы. Пациенты очень довольны, да и докторам работать в таких условиях гораздо приятнее», - рассказала врач.

Новый флюорограф заработал на полную мощность с начала года. Кроме того, в хирургическом отделении на третьем этаже, а также в детской поликлинике проведен капитальный ремонт. Детское и взрослое отделения находятся в одном крыле, но работают раздельно. Сейчас в медучреждении завершена установка навигации.

Также в Приволжском районе уже сданы два фельдшерско-акушерских пункта в селах Тростянка и Софьино. В настоящее время идет поставка оборудования и оснащение подразделений. Открытие запланировано на второй квартал этого года.

Кроме того, продолжаются работы по возведению еще одного модульного здания на улице Больничная, где разместятся стоматологический кабинет и кабинет врача-психиатра-нарколога.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

