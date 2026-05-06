В преддверии Дня Великой Победы в Самарскую область вернулся «Паровоз Победы».
В Тольятти и Самаре транспортные полицейские обеспечили безопасность во время прибытия и стоянки «Паровоза Победы»
Коллектив «Муравей-НИК» из Приволжья под руководством Адияковой Марины Константиновны, заслуженного работника культуры РФ успешно выступил на Всероссийском фестивале любительских театров «Театральный Самотек-XI» (г.Москва).
Народный театр из Самарской области «Муравей-НИК» покоряет Москву
В Самарской области продолжает расти популярность социального контракта как эффективной меры государственной поддержки.
Соцконтракт помог Наталье Хрипуновой осуществить мечту и открыть швейное ателье
На начало мая в регионе выполнено 95% от весеннего плана посадок.
В губернии завершаются весенние посадки леса 
В Самарской области активно развиваются предприятия, работающие в сфере креативных индустрий. Сегодня в этом секторе экономики работают более 10 тысяч компаний региона.
Господдержка помогла семейной мастерской из Самарской области увеличить объемы производства
С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве РФ, направленные на повышение уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Самарским УК напомнили о необходимости контроля за состоянием вентканалов в МКД
В коллекцию Самарского областного художественного музея поступят картины художника – участника Великой Отечественной войны.
СОХМ принимает в дар три картины художника Леонида Царицынского
В  Приволжском районе уже сданы два фельдшерско-акушерских пункта в селах Тростянка и Софьино. В настоящее время идет поставка оборудования и оснащение подразделений. Открытие запланировано на второй квартал этого года.
В Приволжском районе модернизировали работу медицинских служб
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
В Приволжском районе модернизировали работу медицинских служб

В  Приволжском районе уже сданы два фельдшерско-акушерских пункта в селах Тростянка и Софьино. В настоящее время идет поставка оборудования и оснащение подразделений. Открытие запланировано на второй квартал этого года.

В Приволжской центральной районной клинической больнице проведен капитальный ремонт за счёт средств федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по-новому организована работа всех служб.
Теперь получить консультацию участкового врача-терапевта и педиатра, узкого специалиста, сдать анализы и пройти диагностику жители могут в одном месте — в обновленном корпусе поликлиники.
Ранее подразделения больницы были разрознены: поликлиника для взрослых располагалась в отдельном здании через дорогу, а диагностические службы находились в других корпусах, что создавало неудобства для пациентов. В ходе ремонта все отделения были объединены.
«Был выполнен капитальный ремонт главного корпуса и хирургического отделения стационара. Сюда переехали все узкие специалисты, участковая служба и отделение профилактики. В одном корпусе теперь работают лаборатория, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, рентген, флюорография, поставленные в рамках нацпроекта. Мы объединили всё в единую службу, чтобы людям было комфортно», - рассказала главный врач больницы Людмила Слепнева.
Пациентка Елена Шишина отметила, что помимо модернизации учреждения, привлекли новых высококвалифицированных специалистов, включая онколога, – ранее он отсутствовал в клинике и для получения консультации данного специалиста пациентам приходилось обращаться в Самару. Теперь же прием ведет врач-онколог Екатерина Жучкова, что значительно упрощает доступ к необходимой медицинской помощи.
«Я родилась и выросла в Приволжье. В Самаре окончила медуниверситет, после чего вернулась на малую родину по программе «Земский доктор/Земский фельдшер». Работаю в больнице с октября прошлого года. Застала процесс ремонта и вижу, насколько комфортнее стало находиться в коридорах и кабинетах больницы. Пациенты очень довольны, да и докторам работать в таких условиях гораздо приятнее», - рассказала врач.
Новый флюорограф заработал на полную мощность с начала года. Кроме того, в хирургическом отделении на третьем этаже, а также в детской поликлинике проведен капитальный ремонт. Детское и взрослое отделения находятся в одном крыле, но работают раздельно. Сейчас в медучреждении завершена установка навигации.
Также в Приволжском районе уже сданы два фельдшерско-акушерских пункта в селах Тростянка и Софьино. В настоящее время идет поставка оборудования и оснащение подразделений. Открытие запланировано на второй квартал этого года.
Кроме того, продолжаются работы по возведению еще одного модульного здания на улице Больничная, где разместятся стоматологический кабинет и кабинет врача-психиатра-нарколога.
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

