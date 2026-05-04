Кардиолог рассказала о риске инсульта при работе на улице

Работа на улице при неблагоприятных погодных условиях и высокой физической нагрузке может повышать риск инсульта, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил в беседе с «Известиями» кардиолог Бранислав Богунович.

«Длительное нахождение в жару на улице приводит к обезвоживанию, организм сужает сосуды, чтобы обеспечить кровоснабжение головного мозга», — пояснил он.

В таких условиях, отметил врач, у людей с гипертонией может развиться гипертонический криз. При этом возможен и обратный эффект. У некоторых людей, в особенности пожилых, может, наоборот, упасть давление.

«Тяжелый физический труд, как правило, приводит к повышению давления: во время нагрузки при мышечном напряжении сужаются сосуды, давление повышается», — подчеркнул Богунович.

Он добавил, что подобные изменения могут носить временный характер, однако со временем способны привести к развитию хронических заболеваний. При этом фактор холода также не исключается: морозная погода, как и жара, может способствовать росту артериального давления, которое является одним из основных факторов риска инсульта.

«Первым признаком инсульта может быть потеря сознания. Также стоит обратить внимание, если человек стал неадекватным: не понимает, когда к нему обращаются, невнятно отвечает на вопросы, ведет себя неадекватно», — отметил он.

Среди других характерных признаков — внезапная слабость в руке или ноге, невозможность встать или идти, а также перекос лица. По словам специалиста, такие симптомы могут проявиться в любой ситуации и требуют срочного обращения за медицинской помощью.

