В будние дни Ботанический сад в Самаре работает с 10:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 17:00.
В Самаре после зимы открыли Ботанический сад
По версии следствия, в период с 2019 года по 2022 год обвиняемый изготовил фиктивные документы первичного учета, на основании которых в налоговые декларации были включены недостоверные сведения с целью занижения налогооблагаемой базы.
Более 59 млн рублей: в Тольятти  руководителя транспортной организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов
Температура воздуха 5 мая в Самаре ночью +7, +9°С, днем +21, +23°С.
5 мая в регионе без осадков, до +24°С
Врач Богунович: работа на улице при неблагоприятных погодных условиях и высокой физической нагрузке может повышать риск инсульта, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
Кардиолог рассказала о риске инсульта при работе на улице
В Кинеле расположена одна из ключевых производственных баз дорожной отрасли региона.
В Кинеле производят асфальтобетон для пяти районов области
Кинотеатр под открытым небом «Филин» в Самаре - 4 и 5 мая – технические дни.
На самарской набережной открылся кинотеатр под открытым небом «Филин»
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Кардиолог рассказала о риске инсульта при работе на улице

Работа на улице при неблагоприятных погодных условиях и высокой физической нагрузке может повышать риск инсульта, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил в беседе с «Известиями» кардиолог Бранислав Богунович.

«Длительное нахождение в жару на улице приводит к обезвоживанию, организм сужает сосуды, чтобы обеспечить кровоснабжение головного мозга», — пояснил он.

В таких условиях, отметил врач, у людей с гипертонией может развиться гипертонический криз. При этом возможен и обратный эффект. У некоторых людей, в особенности пожилых, может, наоборот, упасть давление.

«Тяжелый физический труд, как правило, приводит к повышению давления: во время нагрузки при мышечном напряжении сужаются сосуды, давление повышается», — подчеркнул Богунович.

Он добавил, что подобные изменения могут носить временный характер, однако со временем способны привести к развитию хронических заболеваний. При этом фактор холода также не исключается: морозная погода, как и жара, может способствовать росту артериального давления, которое является одним из основных факторов риска инсульта.

«Первым признаком инсульта может быть потеря сознания. Также стоит обратить внимание, если человек стал неадекватным: не понимает, когда к нему обращаются, невнятно отвечает на вопросы, ведет себя неадекватно», — отметил он.

Среди других характерных признаков — внезапная слабость в руке или ноге, невозможность встать или идти, а также перекос лица. По словам специалиста, такие симптомы могут проявиться в любой ситуации и требуют срочного обращения за медицинской помощью.

 

Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
04 мая 2026, 16:21
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области. Здравоохранение
Врач-дерматовенеролог Шухман: сода и лимон разрушают естественную защиту эпидермиса.
02 мая 2026, 17:52
Дерматолог рассказала об опасных для кожи бьюти-трендах
Врач-дерматовенеролог Шухман: сода и лимон разрушают естественную защиту эпидермиса. Общество
Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
02 мая 2026, 15:17
Минздрав СО: 5 правил, как защитить глаза от травм на даче
Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Здравоохранение
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
4 мая 2026  13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,
4 мая 2026  11:09
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»
