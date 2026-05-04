Более 59 млн рублей: в Тольятти  руководителя транспортной организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов

СУ СКР СО завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора транспортной организации, обвиняемого по статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" и "Неправомерный оборот средств платежей".



По версии следствия, в период с 2019 года по 2022 год обвиняемый изготовил фиктивные документы первичного учета, на основании которых в налоговые декларации были включены недостоверные сведения с целью занижения налогооблагаемой базы. В результате указанных действий бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в виде неуплаченного налога в размере более 59 млн рублей.



В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

